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  • Тарханов: «Понимаю, у «Зенита» праздник, но нельзя же так явно судить»

Тарханов: «Понимаю, у «Зенита» праздник, но нельзя же так явно судить»

22 апреля 2017, 16:57
7

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов назвал безобразным судейство гостевого матча 24-го тура РФПЛ с «Зенитом» (0:2). По ходу второго тайма главный арбитр встречи Алексей Еськов удалил с поля троих футболистов «шмелей» – Эрика Бикфалви, Романа Павлюченко и Романа Емельянова.

«Безобразное судейство! Он делал все для того, чтобы нас… И в первом тайме дал ни за что карточки. Мяч чисто выбивается – а как борьбу навязывать? Чисто выбиваем. Дальше опять чисто выбил – а он упал. Что теперь сделаешь? Ну просто безобразие.

У нас было достаточно моментов – и в первом тайме было довольно много подходов, и во втором вообще стопроцентные были моменты. Когда мы играли в равных составах, то не уступали им, даже преимущество было во втором тайме. Теперь состава у нас нет, удаления… Ну так нельзя судить! Понимаю, праздник, все такое, но нельзя же так явно судить», – заявил Тарханов в эфире программы «Все на матч» на телеканале «Матч ТВ».

Напомним, матч с екатеринбургской командой стал для «Зенита» первым на новом стадионе «Санкт-Петербург».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Урал Тарханов Александр
Комментарии (7)
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gambler35
1492869944
Судья-просто мразь! Уралу-респект, бились до конца, даже восьмером вперед шли!
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shinnik
1492870593
Мастер-Фломастер ,не пыжди. Сами виноваты.Могли крупно выиграть у этого позолоченного стада..
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Max Urbanov
1492872477
Согласен с ним! Судья испортил игру!
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Диктор
1492875951
Полностью согласен.
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dzhanavar
1492876554
Если бы вместо Тарханова был бы например...Карпин,думаю увел бы команду с поля... Пусть празднуют...
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Робинзон
1492876817
согласен убивают спортивный интерес причём делают это нисколько не стесняясь .
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