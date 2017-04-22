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    Тарханов: «Понимаю, у «Зенита» праздник, но нельзя же так явно судить»

    Главный тренер «Урала» Александр Тарханов назвал безобразным судейство гостевого матча 24-го тура РФПЛ с «Зенитом» (0:2). По ходу второго тайма главный арбитр встречи Алексей Еськов удалил с поля троих футболистов «шмелей» – Эрика Бикфалви, Романа Павлюченко и Романа Емельянова.

    «Безобразное судейство! Он делал все для того, чтобы нас… И в первом тайме дал ни за что карточки. Мяч чисто выбивается – а как борьбу навязывать? Чисто выбиваем. Дальше опять чисто выбил – а он упал. Что теперь сделаешь? Ну просто безобразие.

    У нас было достаточно моментов – и в первом тайме было довольно много подходов, и во втором вообще стопроцентные были моменты. Когда мы играли в равных составах, то не уступали им, даже преимущество было во втором тайме. Теперь состава у нас нет, удаления… Ну так нельзя судить! Понимаю, праздник, все такое, но нельзя же так явно судить», – заявил Тарханов в эфире программы «Все на матч» на телеканале «Матч ТВ».

    Напомним, матч с екатеринбургской командой стал для «Зенита» первым на новом стадионе «Санкт-Петербург».

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.04.2017 16:57
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    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +581

      Робинзон 22 апреля 2017, 19:00

      согласен
      убивают спортивный интерес
      причём делают это нисколько не стесняясь
      .

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +824

      dzhanavar 22 апреля 2017, 18:55

      Если бы вместо Тарханова был бы например...Карпин,думаю увел бы команду с поля... Пусть празднуют...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 22 апреля 2017, 18:45

      Полностью согласен.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +173

      Max Urbanov 22 апреля 2017, 17:47

      Согласен с ним! Судья испортил игру!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 22 апреля 2017, 17:16

      Мастер-Фломастер ,не пыжди.
      Сами виноваты.Могли крупно выиграть у этого позолоченного стада..

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +240

      gambler35 22 апреля 2017, 17:05

      Судья-просто мразь! Уралу-респект, бились до конца, даже восьмером вперед шли!

      8
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