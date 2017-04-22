Тарханов: «Понимаю, у «Зенита» праздник, но нельзя же так явно судить»

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов назвал безобразным судейство гостевого матча 24-го тура РФПЛ с «Зенитом» (0:2). По ходу второго тайма главный арбитр встречи Алексей Еськов удалил с поля троих футболистов «шмелей» – Эрика Бикфалви, Романа Павлюченко и Романа Емельянова.

«Безобразное судейство! Он делал все для того, чтобы нас… И в первом тайме дал ни за что карточки. Мяч чисто выбивается – а как борьбу навязывать? Чисто выбиваем. Дальше опять чисто выбил – а он упал. Что теперь сделаешь? Ну просто безобразие.

У нас было достаточно моментов – и в первом тайме было довольно много подходов, и во втором вообще стопроцентные были моменты. Когда мы играли в равных составах, то не уступали им, даже преимущество было во втором тайме. Теперь состава у нас нет, удаления… Ну так нельзя судить! Понимаю, праздник, все такое, но нельзя же так явно судить», – заявил Тарханов в эфире программы «Все на матч» на телеканале «Матч ТВ».

Напомним, матч с екатеринбургской командой стал для «Зенита» первым на новом стадионе «Санкт-Петербург».