Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    На новом стадионе «Зенита» протекает крыша

    В матче 24-го тура РФПЛ «Зенит» в Санкт-Петербурге одержал победу над «Уралом» (2:0). Данная встреча стала первой для сине-бело-голубых на новом стадионе, расположенном на Крестовском острове.

    Отметим, что из-за дождливой погоды была задействована раздвижная крыша, которая при этом пропускала воду во внутрь арены.

    Добавим, что стадион «Санкт-Петербург» будет принимать матчи Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.

    Фантазиста: угадай события Эль Класико и выиграй призы от «Темпл Бар»

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.04.2017 16:13
    Рекомендуем
    Комментарии39
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2492

      Dellleone 22 апреля 2017, 18:11

      Пид*расы народ за было считают ворот даже не стесняться !!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7710

      mihail200606 22 апреля 2017, 17:44

      дождь неправильный просто какой то...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 22 апреля 2017, 17:40

      Позорники.Ничего сделать нормально не могут.За такие бабки там должны тучи обходить стороной этот стадион.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5179

      Каратель 22 апреля 2017, 17:30

      просто у крыши пмс по ходу))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +417

      leonard1984 22 апреля 2017, 17:26

      да, и газон не идеален(

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +32

      vitaliy777 22 апреля 2017, 17:24

      Бомжи одним словом...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1994

      Pourport 22 апреля 2017, 17:02

      Богатые тоже ноют!)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 22 апреля 2017, 16:59

      3 красных карточки Уралу и победа Зенита вымучена.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +893

      Krics 22 апреля 2017, 16:55

      Парни разве бомжи строили стадик, все на уровне правительства, Газпром стал спонсором по указу с верхушки, не любят бомжей только из-за того , что протеже с верху, спросите Валеру о Быстрове, одно слово АДМИНРЕСУРС.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +114

      Spartak-SV 22 апреля 2017, 16:34

      Позор "Бомжам".....УРАЛУ респект....бились...

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11