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На новом стадионе «Зенита» протекает крыша

22 апреля 2017, 16:13
42

В матче 24-го тура РФПЛ «Зенит» в Санкт-Петербурге одержал победу над «Уралом» (2:0). Данная встреча стала первой для сине-бело-голубых на новом стадионе, расположенном на Крестовском острове.

Отметим, что из-за дождливой погоды была задействована раздвижная крыша, которая при этом пропускала воду во внутрь арены.

Добавим, что стадион «Санкт-Петербург» будет принимать матчи Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

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Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (42)
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Asbjorn
1492866959
и полю там пиз...дец
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filosof sparty
1492867086
Луческины слёзы!
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ALeX-161-rus
1492867162
Да пусть он вообще развалится,и стоит как памятник коруппции и воровства в России. На туристах отобьет деньги. Можно было уже новый город построить со всей инфраструктурой! Стыдно за свою страну,особенно после матча Зенита с Уралом. Вон в Италии ,расследовали и всех наказали,а у нас....
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Д Альбертини
1492867188
это слезы Питера капали, от происходящего на стадионе!
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cska-62
1492867431
ЭТО ПЛАКАЛИ НАСТОЯЩИЕ БОЛЕЛЬЩИКИ "ЗЕНИТА", КОТОРЫЕ ПОМНЯТ ЕЩЁ САДЫРИНСКУЮ КОМАНДУ И ЧЕСТНОЕ ЧЕМПИОНСТВО!
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releboy
1492867897
С праздником, Петербург. Как построили, так и сыграли?
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84aivengo
1492867900
на фоне того как остальные клубы открывали свои новые стадионы ,на ум приходит только одно-ПОЗОР! по игре,по судейству,по газону и т. д. этот матч надолго останется в истории
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Spartak-SV
1492868005
Эту "летающую тарелку" вместе с иго игроками "Зенита" запустить на Марс....и тренерским составом....
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DZHEK_VOROBEY1987
1492868026
Крыша у него там блядь течёт,да пусть он хоть сгорит весь синим пламенем.
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Spartak-SV
1492868059
Позор "Бомжам".....УРАЛУ респект....бились...
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