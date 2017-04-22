На новом стадионе «Зенита» протекает крыша

В матче 24-го тура РФПЛ «Зенит» в Санкт-Петербурге одержал победу над «Уралом» (2:0). Данная встреча стала первой для сине-бело-голубых на новом стадионе, расположенном на Крестовском острове.

Отметим, что из-за дождливой погоды была задействована раздвижная крыша, которая при этом пропускала воду во внутрь арены.

Добавим, что стадион «Санкт-Петербург» будет принимать матчи Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.

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