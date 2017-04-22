Бухаров и Полоз – в атаке «Ростова», Промес сыграет на острие у «Спартака»

Стали известны стартовые составы на поединок 24-го тура РФПД между «Ростовом» и «Спартаком».

«Ростов»: Медведев, Навас, Мевля, Симич, Байрамян, Калачев, Гацкан, Нобоа, Ерохин, Полоз, Бухаров.

«Спартак»: Ребров, Джикия, Таски, Кутепов, Комбаров, Глушаков, Фернандо, Зобнин, Джано, Попов, Промес.

Матч состоится на стадионе «Олимп-2». Начало – в 16:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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