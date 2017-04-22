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    Бухаров и Полоз – в атаке «Ростова», Промес сыграет на острие у «Спартака»

    Стали известны стартовые составы на поединок 24-го тура РФПД между «Ростовом» и «Спартаком».

    «Ростов»: Медведев, Навас, Мевля, Симич, Байрамян, Калачев, Гацкан, Нобоа, Ерохин, Полоз, Бухаров.

    «Спартак»: Ребров, Джикия, Таски, Кутепов, Комбаров, Глушаков, Фернандо, Зобнин, Джано, Попов, Промес.

    Матч состоится на стадионе «Олимп-2». Начало – в 16:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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    Источник: ФК «Спартак»

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    22.04.2017 15:35
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +6913

      батог 22 апреля 2017, 16:15

      Кутепов привезет.....

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      Рейтинг: +6564

      Nikiforof 22 апреля 2017, 16:05

      Поглядим.

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      Рейтинг: +1557

      Mahone 22 апреля 2017, 15:59

      Атака нормальная!!!!!!!!!!!! Посмотрим как выйдет

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      Рейтинг: +1207

      Серёга Краснодарский 22 апреля 2017, 15:58

      Вперед Ростов.

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      Рейтинг: +1426

      Freyd 22 апреля 2017, 15:52

      Ну такой же состав был с Зенытиком

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      Рейтинг: +74

      краббб 22 апреля 2017, 15:48

      состав у Спартака не очень,скорее всего ничья будет

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