Бундеслига. «Бавария» ушла от поражения в матче с «Майнцем» и другие результаты

В матче 30-го тура Бундеслиги «Бавария» на своем поле сыграла вничью с «Майнцем» – 2:2. Голом и результативной передачей в составе мюнхенского клуба отметился Арьен Роббен.

Таким образом, «Бавария» продолжает единолично возглавлять турнирную таблицу чемпионата Германии, имея в активе 70 очков.

В других встречах покер Макса Крузе принес «Вердеру» победу над «Ингольштадтом», а два гола Марко Фабиана позволили «Айнтрахту» обыграть «Аугсбург».

Чемпионат Германии. Бундеслига. 30-й тур

Гамбург – Дармштадт – 1:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Сулу, 51; 0:2 – Платте, 53; 1:2 – Холланд, 90+3 (в свои ворота).

Айнтрахт – Аугсбург – 3:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Гаувелеув, 9; 1:1 – Фабиан, 78; 2:1 – Фабиан, 87; 3:1 – Ребич, 90+1.

Бавария – Майнц – 2:2 (1:2)

Голы: 0:1 – Кркич, 3; 1:1 – Роббен, 16; 1:2 – Бросински, 40 (с пенальти); 2:2 – Алькантара, 73.

Герта – Вольфсбург – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Ибишевич, 59.

Ингольштадт – Вердер – 2:4 (1:1)

Голы: 1:0 – Лескано, 32; 1:1 – Крузе, 45 (с пенальти); 2:1 – Гросс, 62 (с пенальти); 2:2 – Крузе, 81; 2:3 – Крузе, 87; 2:4 – Крузе, 90+4.

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