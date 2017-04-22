«МЮ» готов отдать 70 миллионов за защитника «ПСЖ» Маркиньоса

«Манчестер Юнайтед» планирует усилиться игроком «Пари Сен-Жермен» Маркиньосом. Сумма потенциального трансфера оценивает в 70 миллионов евро.

По данным источника, парижский клуб не намерен расставаться с 22-летним защитником, в связи с чем «красные дьяволы» намерены предложить бразильцу годовой оклад в 10 миллионов евро.

Напомним, Маркиньос перешел в «ПСЖ» в июле 2013 года из «Ромы». Итальянский клуб заработал на переходе 31,6 миллиона.

В текущем сезоне футболист команды Унаи Эмери принял участие в 38-ми матчах и забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 32 миллиона.