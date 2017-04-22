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    «МЮ» готов отдать 70 миллионов за защитника «ПСЖ» Маркиньоса

    «Манчестер Юнайтед» планирует усилиться игроком «Пари Сен-Жермен» Маркиньосом. Сумма потенциального трансфера оценивает в 70 миллионов евро.

    По данным источника, парижский клуб не намерен расставаться с 22-летним защитником, в связи с чем «красные дьяволы» намерены предложить бразильцу годовой оклад в 10 миллионов евро.

    Напомним, Маркиньос перешел в «ПСЖ» в июле 2013 года из «Ромы». Итальянский клуб заработал на переходе 31,6 миллиона.

    В текущем сезоне футболист команды Унаи Эмери принял участие в 38-ми матчах и забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 32 миллиона.

    Источник: Goal.com

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    22.04.2017 01:47
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