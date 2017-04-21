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  • Аликин: «Кто следующий пенальтист «Уфы»? Может, Беленов, возможно, Семак»

Аликин: «Кто следующий пенальтист «Уфы»? Может, Беленов, возможно, Семак»

21 апреля 2017, 22:04
6

Защитник «Уфы» Павел Аликин подвел итоги матча 24-го тура чемпионата России против ЦСКА (0:2), а также отметил, что по игре футболисты хозяев заслуживали большего.

– Расстроены все, конечно. Забей мы первыми, могла игра сложиться по-другому, а так ЦСКА открыл счет, нам надо было атаковать, идти вперед. По игре, думаю, такого счета не заслуживали, могли сыграть намного лучше.

– Невезение или недоработка со стороны «Уфы»?

– Не думаю, что невезение. Не первый мяч нам забивают из-за штрафной, уже три гола таких. Где-то сами недорабатываем, каждый должен сделать выводы, ситуация наладится. Тут комплекс ошибок, нельзя сказать, что ошибка индивидуальная. Больше командная.

– Насколько комфортно было играть с Пауревичем?

– Иван играл уже центрального защитника, имеет опыт. В первые минуты взаимопонимание чуть-чуть подналадили.

– Следующий матч с «Ростовом», как можете охарактеризовать эту команду?

– Команда, которая меньше всех пропустила в чемпионате, играет очень строго в обороне, больше на контратаки ориентируется. Игра будет тяжелой, многое будет зависеть от того, кто первый забьет.

– Кто следующий пенальтист?

– Не знаю, может, Беленов, возможно, Семак.

«Уфа» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице РФПЛ.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Уфа ЦСКА Беленов Александр Аликин Павел Пауревич Иван Семак Сергей
Комментарии (6)
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raritet
1492803109
непонятно, почему защитник берется за исполнение пенальти?
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deni-54321
1492806046
жаль,что Уфа не забила цску
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арейская
1492821593
"Уфа" мне очень понравилась, играли что надо, а ошибки, да что ошибки, не было бы их, не было бы и поражений
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sprint5
1492827156
к невезению приходит и везение
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sochi-2013
1492857328
Однозначно Беленов!
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