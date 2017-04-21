Аликин: «Кто следующий пенальтист «Уфы»? Может, Беленов, возможно, Семак»

Защитник «Уфы» Павел Аликин подвел итоги матча 24-го тура чемпионата России против ЦСКА (0:2), а также отметил, что по игре футболисты хозяев заслуживали большего.
– Расстроены все, конечно. Забей мы первыми, могла игра сложиться по-другому, а так ЦСКА открыл счет, нам надо было атаковать, идти вперед. По игре, думаю, такого счета не заслуживали, могли сыграть намного лучше.
– Невезение или недоработка со стороны «Уфы»?
– Не думаю, что невезение. Не первый мяч нам забивают из-за штрафной, уже три гола таких. Где-то сами недорабатываем, каждый должен сделать выводы, ситуация наладится. Тут комплекс ошибок, нельзя сказать, что ошибка индивидуальная. Больше командная.
– Насколько комфортно было играть с Пауревичем?
– Иван играл уже центрального защитника, имеет опыт. В первые минуты взаимопонимание чуть-чуть подналадили.
– Следующий матч с «Ростовом», как можете охарактеризовать эту команду?
– Команда, которая меньше всех пропустила в чемпионате, играет очень строго в обороне, больше на контратаки ориентируется. Игра будет тяжелой, многое будет зависеть от того, кто первый забьет.
– Кто следующий пенальтист?
– Не знаю, может, Беленов, возможно, Семак.
«Уфа» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице РФПЛ.