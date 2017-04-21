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    Аликин: «Кто следующий пенальтист «Уфы»? Может, Беленов, возможно, Семак»

    Защитник «Уфы» Павел Аликин подвел итоги матча 24-го тура чемпионата России против ЦСКА (0:2), а также отметил, что по игре футболисты хозяев заслуживали большего.

    – Расстроены все, конечно. Забей мы первыми, могла игра сложиться по-другому, а так ЦСКА открыл счет, нам надо было атаковать, идти вперед. По игре, думаю, такого счета не заслуживали, могли сыграть намного лучше.

    – Невезение или недоработка со стороны «Уфы»?

    – Не думаю, что невезение. Не первый мяч нам забивают из-за штрафной, уже три гола таких. Где-то сами недорабатываем, каждый должен сделать выводы, ситуация наладится. Тут комплекс ошибок, нельзя сказать, что ошибка индивидуальная. Больше командная.

    – Насколько комфортно было играть с Пауревичем?

    – Иван играл уже центрального защитника, имеет опыт. В первые минуты взаимопонимание чуть-чуть подналадили.

    – Следующий матч с «Ростовом», как можете охарактеризовать эту команду?

    – Команда, которая меньше всех пропустила в чемпионате, играет очень строго в обороне, больше на контратаки ориентируется. Игра будет тяжелой, многое будет зависеть от того, кто первый забьет.

    – Кто следующий пенальтист?

    – Не знаю, может, Беленов, возможно, Семак.

    «Уфа» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице РФПЛ.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.04.2017 22:04
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +6899

      sochi-2013 22 апреля 2017, 13:35

      Однозначно Беленов!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +762

      sprint5 22 апреля 2017, 05:12

      к невезению приходит и везение

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 22 апреля 2017, 03:39

      "Уфа" мне очень понравилась, играли что надо, а ошибки, да что ошибки, не было бы их, не было бы и поражений

      0
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      Рейтинг: +30

      deni-54321 21 апреля 2017, 23:20

      жаль,что Уфа не забила цску

      4
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > deni-54321 22 апреля 2017, 05:00

      Не цскУ, а цскЕ!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4024

      raritet 21 апреля 2017, 22:31

      непонятно, почему защитник берется за исполнение пенальти?

      2
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