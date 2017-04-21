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  • Васин назвал отраженный Акинфеевым пенальти ключевым моментом матча против «Уфы»

Васин назвал отраженный Акинфеевым пенальти ключевым моментом матча против «Уфы»

21 апреля 2017, 20:45
4

Защитник ЦСКА Виктор Васин поделился мнением о победном матче 24-го тура чемпионата России против «Уфы» (2:0), а также высказал мнение о погоне за «Спартаком» в чемпионской гонке.

– Непростая победа, здесь непросто играть. Ключевой момент – спасение Акинфеева после одиннадцатиметрового удара. Затем в ответ забили, но главный момент – пенальти.

– Не были шокированы его назначением, ведь «Уфа» могла повести?

– Мы не перестраивались, но игра поменялась. «Уфа» много сидела в обороне, мы атаковали позиционно. Игра бы вряд ли поменялась, но равный счет лучше, чем 0:1. Такая мысль пробежала, но была уверенность во вратаре, она у нас все время есть, где-то чувствовали, что Игорь может отбить.

– Не могу не спросить, как изменилась «Уфа», на ваш взгляд, за полгода?

– Многое из того, что было, осталось. По-прежнему организованно команда играет в обороне, понимали, что непросто будет атаковать.

– Шансы догнать «Спартак» есть?

– Мы стараемся смотреть, прежде всего, на свои матчи, а на календарь будем потом смотреть. За «Спартаком», конечно, продолжаем погоню, сейчас просто надо выигрывать каждую игру.

– Прокомментируйте эпизод в самом начале, когда Акинфеев сбил Фатая?

– Там особо нечего комментировать, был фол в центре поля, последней надеждой нельзя его назвать, ведь защитники были рядом.

ЦСКА находится на второй строчке в турнирной таблице РФПЛ.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Уфа Акинфеев Игорь Васин Виктор
Комментарии (4)
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prtcs
1492797707
СЕГОДНЯ ВСЕ МОЛОДЦЫ!!!
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MURAD F. A.
1492803736
каждый рассуждает в свою пользу, нарушение в центре поле было, ему самому не смешно, а то что ворота пустые были, если вратарь не остановил бы игрока
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Каратель помойников
1492829275
ключевой момент был когда дырофея не выгнали,вот это ключевой момент
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кеша_КБ
1492843663
- более того, смею заметить, что именно Акимф "сделал" победу)...статус "первой перчатки" - обязывает)
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