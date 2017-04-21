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    Васин назвал отраженный Акинфеевым пенальти ключевым моментом матча против «Уфы»

    Защитник ЦСКА Виктор Васин поделился мнением о победном матче 24-го тура чемпионата России против «Уфы» (2:0), а также высказал мнение о погоне за «Спартаком» в чемпионской гонке.

    – Непростая победа, здесь непросто играть. Ключевой момент – спасение Акинфеева после одиннадцатиметрового удара. Затем в ответ забили, но главный момент – пенальти.

    – Не были шокированы его назначением, ведь «Уфа» могла повести?

    – Мы не перестраивались, но игра поменялась. «Уфа» много сидела в обороне, мы атаковали позиционно. Игра бы вряд ли поменялась, но равный счет лучше, чем 0:1. Такая мысль пробежала, но была уверенность во вратаре, она у нас все время есть, где-то чувствовали, что Игорь может отбить.

    – Не могу не спросить, как изменилась «Уфа», на ваш взгляд, за полгода?

    – Многое из того, что было, осталось. По-прежнему организованно команда играет в обороне, понимали, что непросто будет атаковать.

    – Шансы догнать «Спартак» есть?

    – Мы стараемся смотреть, прежде всего, на свои матчи, а на календарь будем потом смотреть. За «Спартаком», конечно, продолжаем погоню, сейчас просто надо выигрывать каждую игру.

    – Прокомментируйте эпизод в самом начале, когда Акинфеев сбил Фатая?

    – Там особо нечего комментировать, был фол в центре поля, последней надеждой нельзя его назвать, ведь защитники были рядом.

    ЦСКА находится на второй строчке в турнирной таблице РФПЛ.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.04.2017 20:45
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 22 апреля 2017, 09:47

      - более того, смею заметить, что именно Акимф "сделал" победу)...статус "первой перчатки" - обязывает)

      0
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      Рейтинг: +5179

      Каратель 22 апреля 2017, 05:47

      ключевой момент был когда дырофея не выгнали,вот это ключевой момент

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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 21 апреля 2017, 22:42

      каждый рассуждает в свою пользу, нарушение в центре поле было, ему самому не смешно, а то что ворота пустые были, если вратарь не остановил бы игрока

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      Рейтинг: +2111

      prtcs 21 апреля 2017, 21:01

      СЕГОДНЯ ВСЕ МОЛОДЦЫ!!!

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