Васин назвал отраженный Акинфеевым пенальти ключевым моментом матча против «Уфы»

Защитник ЦСКА Виктор Васин поделился мнением о победном матче 24-го тура чемпионата России против «Уфы» (2:0), а также высказал мнение о погоне за «Спартаком» в чемпионской гонке.

– Непростая победа, здесь непросто играть. Ключевой момент – спасение Акинфеева после одиннадцатиметрового удара. Затем в ответ забили, но главный момент – пенальти.

– Не были шокированы его назначением, ведь «Уфа» могла повести?

– Мы не перестраивались, но игра поменялась. «Уфа» много сидела в обороне, мы атаковали позиционно. Игра бы вряд ли поменялась, но равный счет лучше, чем 0:1. Такая мысль пробежала, но была уверенность во вратаре, она у нас все время есть, где-то чувствовали, что Игорь может отбить.

– Не могу не спросить, как изменилась «Уфа», на ваш взгляд, за полгода?

– Многое из того, что было, осталось. По-прежнему организованно команда играет в обороне, понимали, что непросто будет атаковать.

– Шансы догнать «Спартак» есть?

– Мы стараемся смотреть, прежде всего, на свои матчи, а на календарь будем потом смотреть. За «Спартаком», конечно, продолжаем погоню, сейчас просто надо выигрывать каждую игру.

– Прокомментируйте эпизод в самом начале, когда Акинфеев сбил Фатая?

– Там особо нечего комментировать, был фол в центре поля, последней надеждой нельзя его назвать, ведь защитники были рядом.

ЦСКА находится на второй строчке в турнирной таблице РФПЛ.