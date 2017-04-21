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Гончаренко считает победу ЦСКА над «Уфой» заслуженной

21 апреля 2017, 19:25
6

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился эмоциями от победного матча 24-го тура РФПЛ против «Уфы» (2:0). Специалист отметил уверенную игру голкипера Игоря Акинфеева, отразившего пенальти.

«Наша победа является заслуженной, потому что после того, как мы повели, гораздо больше было шансов забить еще, что и произошло. «Уфа» умеет обороняться, особенно в домашних матчах. Тем не менее нам пришел на выручку наш капитан Игорь Акинфеев, когда это было необходимо. Он отразил пенальти и потом совершил еще один сейв.

В любом случае считаю, что мы заслужили победу сегодня. У «Уфы» есть изменения, но, что касается сюрпризов, сейчас тяжело кого-то удивить в чемпионате России», – сказал Гончаренко в эфире канала «Наш Футбол».

ЦСКА находится на второй строчке в турнирной таблице, отставая от «Спартака» на семь очков.

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Уфа ЦСКА Акинфеев Игорь Гончаренко Виктор
Комментарии (6)
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Чеба
1492792179
А если спартак победит в дополнительное, то повезло! Он смешон!
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Vasilnest
1492793613
С этим тренером, ЦСКА будет чемпионом в следующем сезоне.
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Михас007
1492794322
ЦСКА вперед к новым победам
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Диктор
1492798473
Двоейственное впечатление от игры.
Ответить
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