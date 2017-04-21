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    Гончаренко считает победу ЦСКА над «Уфой» заслуженной

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился эмоциями от победного матча 24-го тура РФПЛ против «Уфы» (2:0). Специалист отметил уверенную игру голкипера Игоря Акинфеева, отразившего пенальти.

    «Наша победа является заслуженной, потому что после того, как мы повели, гораздо больше было шансов забить еще, что и произошло. «Уфа» умеет обороняться, особенно в домашних матчах. Тем не менее нам пришел на выручку наш капитан Игорь Акинфеев, когда это было необходимо. Он отразил пенальти и потом совершил еще один сейв.

    В любом случае считаю, что мы заслужили победу сегодня. У «Уфы» есть изменения, но, что касается сюрпризов, сейчас тяжело кого-то удивить в чемпионате России», – сказал Гончаренко в эфире канала «Наш Футбол».

    ЦСКА находится на второй строчке в турнирной таблице, отставая от «Спартака» на семь очков.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    21.04.2017 19:25
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 21 апреля 2017, 21:14

      Двоейственное впечатление от игры.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +239

      Михас007 21 апреля 2017, 20:05

      ЦСКА вперед к новым победам

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      Vasilnest 21 апреля 2017, 19:53

      С этим тренером, ЦСКА будет чемпионом в следующем сезоне.

      0
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      ...
      Рейтинг: +244

      007abdul007 > gosproektikabinet 21 апреля 2017, 22:01

      За своими следи, интернет-воин

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +581

      Чеба 21 апреля 2017, 19:29

      А если спартак победит в дополнительное, то повезло! Он смешон!

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4024

      raritet > Чеба 21 апреля 2017, 20:56

      Здесь ,понятно , не АПЛ, я думаю настрой был уже заранее. Потому у наших лидеров сразу проблемки, как только начинаются выступления в Европе. Там никто не собирается перед тобой расступаться ,заранее сдав матч и самая малоизвестная команда будет бодаться изо всех сил.

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