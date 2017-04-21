Гончаренко считает победу ЦСКА над «Уфой» заслуженной

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился эмоциями от победного матча 24-го тура РФПЛ против «Уфы» (2:0). Специалист отметил уверенную игру голкипера Игоря Акинфеева, отразившего пенальти.

«Наша победа является заслуженной, потому что после того, как мы повели, гораздо больше было шансов забить еще, что и произошло. «Уфа» умеет обороняться, особенно в домашних матчах. Тем не менее нам пришел на выручку наш капитан Игорь Акинфеев, когда это было необходимо. Он отразил пенальти и потом совершил еще один сейв.

В любом случае считаю, что мы заслужили победу сегодня. У «Уфы» есть изменения, но, что касается сюрпризов, сейчас тяжело кого-то удивить в чемпионате России», – сказал Гончаренко в эфире канала «Наш Футбол».

ЦСКА находится на второй строчке в турнирной таблице, отставая от «Спартака» на семь очков.

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