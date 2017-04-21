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    Реднапп заявил, что не знает таких игроков, как Смолов и Промес

    Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Гарри Реднапп, возглавивший на днях «Бирмингем Сити», подчеркнул, что не против приглашения в свою команду российских футболистов. При этом специалист признался, что не знает таких игроков, как Федор Смолов и Квинси Промес.

    – Возможно ли, что летом в вашей команде появится российский футболист?

    – Многое зависит от того, останемся мы в дивизионе или нет. Если выполним задачу, то, конечно, можем приобрести русского. Например, Романа Павлюченко. Почему нет?

    – А как насчет Федора Смолова? Вы знаете его?

    – Эм-м-м… Нет.

    – Он – лучший бомбардир российской Премьер-лиги. По нашим данным, он может перейти в «Эвертон».

    – Любопытно. Вы знаете, многие российские футболисты неплохо проявили себя в Англии, так что это может быть интересно. Конечно, если он достаточно хорош, то добьется успеха в «Эвертоне». Никаких проблем.

    – А вы представляете, что Смолов забьет за сезон столько же, сколько Лукаку – 20-25 голов?

    – Конечно. Если ваш парень в порядке, то у него получится. Если человек может штамповать голы в России, то я вижу причин, по которым не будет делать это у нас.

    – Почему, на ваш взгляд, в Британии нет игроков из России?

    – Сложный вопрос. В АПЛ есть футболисты из многих стран, но не из вашей. При этом все видели, как выступала российская сборная на Евро. Просто у вас не очень много хороших футболистов.

    – Но в нашей Премьер-лиге их много. Квинси Промес, например. Слышали?

    – Нет, не знаю такого.

    – Это голландский лидер «Спартака». Зимой им интересовался «Ливерпуль», сейчас пошли разговоры об «Арсенале».

    – А на какой позиции он выступает?

    – Атакующий игрок. Может выйти и на фланге, и в центре нападения. Такие нужны «канонирам»?

    – Вообще-то да, но летом «Арсенал» может перестать быть командой Арсена Венгера. Все, что сейчас можно сказать, это то, что лондонскому клубу нужны не просто лучшие игроки – самые-самые-самые лучшие, чтобы вернуться на прежний уровень. Не знаю, так ли хорош футболист, о котором вы говорите.

    В нынешнем сезоне чемпионата России Смолов забил 13 голов в 16 матчах. На счету Промеса – десять голов и восемь передач в 19 играх.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.04.2017 16:11
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +125

      Михаил Спартач 22 апреля 2017, 00:03

      А что вы хотели от Гарри? - "Гарри нам удружил, в еду,мерзавец,яду подложил" .

      0
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      Рейтинг: +208

      Александр Став > Михаил Спартач 22 апреля 2017, 12:26

      панки, хой!))

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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 21 апреля 2017, 20:03

      А шо должён был знать,может плохо в школе учился и поэтому не знает классиков, кумиров публики...???,

      0
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 21 апреля 2017, 18:54

      Просто человек не следит за нашим чемпионатом, Вот и не знает ничего об игроках)

      2
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 21 апреля 2017, 18:49

      От куда он должен знать Промеса и Смолова,человек был вне футбола несколько лет ,а все футболисты и тренеры в такой ситуации стараются меньше смотреть футбол.И почти все свое свободное время проводят с семьей на отдыхе.Да Реднапп был аналитиком на ТВ в Британии,но это заставляло его смотреть только АПЛ.

      1
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      Рейтинг: +1414

      Atom2020 21 апреля 2017, 18:37

      Спорт-Экспрессу больше писать не о чем ... Спрашивать тренера второго эшелона АПЛ о игроках третьесортного чемпионата

      1
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      Рейтинг: +208

      Александр Став 21 апреля 2017, 18:00

      Довольно глупое интервью. Зачем столько ненужных вопросов о нашем чемпе, если ни сборная, ни клубы не играют даже в 1/4 финала ни одного европейского турнира? Естественно, всем тренерам АПЛ, Примеры и других топ-чемпионатов плевать на то, кто у нас забивает по 10-15 мячей за 30 игр.

      5
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 21 апреля 2017, 17:39

      Промеса скоро все узнают. Вряд-ли Спартак сможет его сохранить.

      -1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 21 апреля 2017, 16:34

      Смолов -а сколько он с игры забил,без пенальти ?

      1
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      Рейтинг: +665

      Snerg > Диктор 21 апреля 2017, 17:52

      83 игры 41 мяч это все матчи за спартак

      0
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      Рейтинг: +665

      Snerg > Dead _13R 21 апреля 2017, 17:52

      Это ты откуда такую статистику взял интересно

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      Рейтинг: +1168

      Argon > Диктор 27 апреля 2017, 13:33

      4 с пенальти из 14 в РФПЛ. Т.е. даже без них он был бы вверху списка.

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 21 апреля 2017, 16:31

      Что-то я не помню, чтобы кто-то проявил себя в Англии в премьер-лиге! В основном все полировали скамейку запасных. Погребняк не в счет!

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      Рейтинг: +174

      Amalyy912 > Serjoga 21 апреля 2017, 16:45

      Аршавин первый сезон все-таки был неплох!4 гола на Энфилде не шутки!

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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > Serjoga 21 апреля 2017, 17:13

      Значит надо было лучше следить за ним... Билялетдинов был очень хорош первые 2 сезона... клал просто шикарные плюхи дальними ударами, причем не аутсайдерам, а довольно таки крепким клубам и даже топ клубам... передачи выдавал просто конфетки...а потом пришел тренер, который не видел его в основе и парень скис...
      Аршавин был очень хорош так же в первые сезоны, а потом стал возраст о себе давать... уедь он на пару лет раньше в АПЛ то оставил бы большой след в истории АПЛ...
      Павлюченко за ТТХ играл относительно здорово... бывали моменты, когда он колотил мячи дублями да хеттриками по нескольку игр подряд... но было видно, что Реднап не видел его, как основного игрок...
      это я еще молчу о Смертине и Канчельскисе, которые тоже здорово играли в АПЛ...

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > Amalyy912 21 апреля 2017, 19:05

      Ребята! Не знаю кому ответить! Факт в том, что первые игры наши ребята играли, бегали, может даже "пахали"! Спора нет, но далее работает российский менталитет! Зачем пахать, если и так платят и жизнь прекрасна! Поэтому все оказались в запасе! А Погребняк в чемпионшипе!

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      Рейтинг: +886

      kolyma999 21 апреля 2017, 16:30

      Рэднапп,не не слышал такого.

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