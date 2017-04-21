Реднапп заявил, что не знает таких игроков, как Смолов и Промес

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Гарри Реднапп, возглавивший на днях «Бирмингем Сити», подчеркнул, что не против приглашения в свою команду российских футболистов. При этом специалист признался, что не знает таких игроков, как Федор Смолов и Квинси Промес.

– Возможно ли, что летом в вашей команде появится российский футболист?

– Многое зависит от того, останемся мы в дивизионе или нет. Если выполним задачу, то, конечно, можем приобрести русского. Например, Романа Павлюченко. Почему нет?

– А как насчет Федора Смолова? Вы знаете его?

– Эм-м-м… Нет.

– Он – лучший бомбардир российской Премьер-лиги. По нашим данным, он может перейти в «Эвертон».

– Любопытно. Вы знаете, многие российские футболисты неплохо проявили себя в Англии, так что это может быть интересно. Конечно, если он достаточно хорош, то добьется успеха в «Эвертоне». Никаких проблем.

– А вы представляете, что Смолов забьет за сезон столько же, сколько Лукаку – 20-25 голов?

– Конечно. Если ваш парень в порядке, то у него получится. Если человек может штамповать голы в России, то я вижу причин, по которым не будет делать это у нас.

– Почему, на ваш взгляд, в Британии нет игроков из России?

– Сложный вопрос. В АПЛ есть футболисты из многих стран, но не из вашей. При этом все видели, как выступала российская сборная на Евро. Просто у вас не очень много хороших футболистов.

– Но в нашей Премьер-лиге их много. Квинси Промес, например. Слышали?

– Нет, не знаю такого.

– Это голландский лидер «Спартака». Зимой им интересовался «Ливерпуль», сейчас пошли разговоры об «Арсенале».

– А на какой позиции он выступает?

– Атакующий игрок. Может выйти и на фланге, и в центре нападения. Такие нужны «канонирам»?

– Вообще-то да, но летом «Арсенал» может перестать быть командой Арсена Венгера. Все, что сейчас можно сказать, это то, что лондонскому клубу нужны не просто лучшие игроки – самые-самые-самые лучшие, чтобы вернуться на прежний уровень. Не знаю, так ли хорош футболист, о котором вы говорите.

В нынешнем сезоне чемпионата России Смолов забил 13 голов в 16 матчах. На счету Промеса – десять голов и восемь передач в 19 играх.

Фантазиста: угадай события Эль Класико и выиграй призы от «Темпл Бар»