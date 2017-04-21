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  • Реднапп заявил, что не знает таких игроков, как Смолов и Промес

Реднапп заявил, что не знает таких игроков, как Смолов и Промес

21 апреля 2017, 16:11
24

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Гарри Реднапп, возглавивший на днях «Бирмингем Сити», подчеркнул, что не против приглашения в свою команду российских футболистов. При этом специалист признался, что не знает таких игроков, как Федор Смолов и Квинси Промес.

– Возможно ли, что летом в вашей команде появится российский футболист?

– Многое зависит от того, останемся мы в дивизионе или нет. Если выполним задачу, то, конечно, можем приобрести русского. Например, Романа Павлюченко. Почему нет?

– А как насчет Федора Смолова? Вы знаете его?

– Эм-м-м… Нет.

– Он – лучший бомбардир российской Премьер-лиги. По нашим данным, он может перейти в «Эвертон».

– Любопытно. Вы знаете, многие российские футболисты неплохо проявили себя в Англии, так что это может быть интересно. Конечно, если он достаточно хорош, то добьется успеха в «Эвертоне». Никаких проблем.

– А вы представляете, что Смолов забьет за сезон столько же, сколько Лукаку – 20-25 голов?

– Конечно. Если ваш парень в порядке, то у него получится. Если человек может штамповать голы в России, то я вижу причин, по которым не будет делать это у нас.

– Почему, на ваш взгляд, в Британии нет игроков из России?

– Сложный вопрос. В АПЛ есть футболисты из многих стран, но не из вашей. При этом все видели, как выступала российская сборная на Евро. Просто у вас не очень много хороших футболистов.

– Но в нашей Премьер-лиге их много. Квинси Промес, например. Слышали?

– Нет, не знаю такого.

– Это голландский лидер «Спартака». Зимой им интересовался «Ливерпуль», сейчас пошли разговоры об «Арсенале».

– А на какой позиции он выступает?

– Атакующий игрок. Может выйти и на фланге, и в центре нападения. Такие нужны «канонирам»?

– Вообще-то да, но летом «Арсенал» может перестать быть командой Арсена Венгера. Все, что сейчас можно сказать, это то, что лондонскому клубу нужны не просто лучшие игроки – самые-самые-самые лучшие, чтобы вернуться на прежний уровень. Не знаю, так ли хорош футболист, о котором вы говорите.

В нынешнем сезоне чемпионата России Смолов забил 13 голов в 16 матчах. На счету Промеса – десять голов и восемь передач в 19 играх.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Бирмингем Сити Краснодар Спартак Смолов Федор Промес Квинси Реднапп Гарри
Комментарии (24)
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turist82
1492781039
Само собой! имя себе зарабатываю выступлениями в лиге чемпионов, и не раньше
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спартак спартаков1
1492781112
а реднепп.это что
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kolyma999
1492781430
Рэднапп,не не слышал такого.
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Serjoga
1492781494
Что-то я не помню, чтобы кто-то проявил себя в Англии в премьер-лиге! В основном все полировали скамейку запасных. Погребняк не в счет!
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Диктор
1492781665
Смолов -а сколько он с игры забил,без пенальти ?
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vitvik
1492785568
Промеса скоро все узнают. Вряд-ли Спартак сможет его сохранить.
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Александр Став
1492786812
Довольно глупое интервью. Зачем столько ненужных вопросов о нашем чемпе, если ни сборная, ни клубы не играют даже в 1/4 финала ни одного европейского турнира? Естественно, всем тренерам АПЛ, Примеры и других топ-чемпионатов плевать на то, кто у нас забивает по 10-15 мячей за 30 игр.
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Atom2020
1492789020
Спорт-Экспрессу больше писать не о чем ... Спрашивать тренера второго эшелона АПЛ о игроках третьесортного чемпионата
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hevbn 28
1492789758
От куда он должен знать Промеса и Смолова,человек был вне футбола несколько лет ,а все футболисты и тренеры в такой ситуации стараются меньше смотреть футбол.И почти все свое свободное время проводят с семьей на отдыхе.Да Реднапп был аналитиком на ТВ в Британии,но это заставляло его смотреть только АПЛ.
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Д Альбертини
1492790049
Просто человек не следит за нашим чемпионатом, Вот и не знает ничего об игроках)
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