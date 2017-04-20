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  • Азар: «Конфликт с Моуринью? У нас с Жозе всегда были суперские отношения»

Азар: «Конфликт с Моуринью? У нас с Жозе всегда были суперские отношения»

20 апреля 2017, 18:51
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Полузащитник «Челси» Эден Азар опроверг информацию, согласно которой он имел конфликт с главным тренером «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью в прошлом сезоне. Также футболист сравнил португальского специалиста с главным тренером лондонского клуба Антонио Конте.

«С Жозе у нас всегда были суперские отношения. Просто за год до того я стал лучшим футболистом АПЛ и, возможно, он ждал от меня большего. Я был не достаточно хорош, мне было сложно. Но я всегда был близок с Моуринью. Сейчас с Конте у меня та же история. Но у них разные методы. Антонио очень много работает над тактикой. У Жозе – будь как будет.

На протяжении двух лет у нас были позитивные моменты с Моуринью, и сейчас с Конте у нас все хорошо. Я всегда извлекаю что-то позитивное из общения с тренерами. Это два разных менеджера, которые выигрывали здесь и в прошлом. Многие говорят, я не слушал Моуринью, но это не так. Это вообще не так. Я всегда с большим уважением относился к нему», – заявил хавбек.

«Челси» на данный момент занимает первую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии.

Источник: Goal.com
Англия. Премьер-лига Челси Манчестер Юнайтед Азар Эден Моуринью Жозе Конте Антонио
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Эльхан
1492705430
бла бла бла)
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