Защитник «Уфы» Никитин: «Мы знаем требования Гончаренко. Будем играть на слабых сторонах ЦСКА»

Защитник «Уфы» Алексей Никитин поделился ожиданиями от матча 24-го тура чемпионата России против ЦСКА. По словам футболиста, уфимцы знают требования нынешнего главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко.

– Вы играли у Виктора Гончаренко полгода, какой он был?

– Был? Он есть (смеется). Жесткий, требовательный специалист, который подтверждает свой класс не один год. Кстати, он нас хорошо знает, надо сыграть соответствующим образом. Мы знаем, как он играет, его требования. Поэтому надо сыграть на слабых сторонах ЦСКА. Их очень мало, но у всех они есть. Готовимся планомерно и будем надеяться, что результат будет положительный.

– Виктор Васин тоже с вами играл, какие его сильные и слабые стороны можете отметить?

– Витя хорошо читает игру, хорош наверху и перехватах, опасно подключается к «стандартам». Нужно сделать так, чтобы он больше думал об обороне, а не о том, чтобы ходить к нам в штрафную.

– Силвестр Игбун приступил к тренировкам в общей группе. Насколько без него сложно играть?

– Хотелось бы сказать, что он заменим, но результаты говорят об обратном, к сожалению, от этого не уйти, он нам нужен.

Встреча состоится 21 апреля и начнется в 17:00 по московскому времени.