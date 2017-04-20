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Бонуччи считает, что любая команда теперь хочет избежать встречи с «Ювентусом»

20 апреля 2017, 07:08
3

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи считает, что класс его команды определяется тем, что она смогла выбить из Лиги чемпионов «Барселону» по сумме двух встреч. По его словам, осталось сделать решающий шаг для попадания в финал турнира.

«Мы знали, что «Барселона» будет готова рискнуть всем сегодня, но мы не дали им свободного пространства. Забить три гола дома и не пропустить на «Камп Ноу» – это свидетельство того, что у нас великая команда, прекрасный коллектив. Теперь нужно сделать еще один трудный шаг и выйти в финал в Кардиффе.

Месси? Я очень рад, что удалось поменяться с ним футболками после матча, потому что это лучший или один из двух лучших форвардов в мире.

Жеребьевка? Думаю, любая команда теперь хочет избежать встречи с нами», – сказал Бонуччи после матча.

Ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов «Барселона» – «Ювентус» закончился со счетом 0:0. В первой встрече сильнее были итальянцы – 3:0.

Источник: УЕФА
Лига чемпионов Ювентус Барселона Месси Лионель Бонуччи Леонардо
Комментарии (3)
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panmon
1492665465
Уверен никто не хотел встречаться с Юве и Атлетико... попасть бы вам друг на друга!
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Gazelvagen877
1492667847
Это точно,но кому то придется мучиться с ними в финале)))давай Юве,ЛЧ тебе должна
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84aivengo
1492672505
теперь можно и попонтоваться... )))
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