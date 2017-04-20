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    Бонуччи считает, что любая команда теперь хочет избежать встречи с «Ювентусом»

    Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи считает, что класс его команды определяется тем, что она смогла выбить из Лиги чемпионов «Барселону» по сумме двух встреч. По его словам, осталось сделать решающий шаг для попадания в финал турнира.

    «Мы знали, что «Барселона» будет готова рискнуть всем сегодня, но мы не дали им свободного пространства. Забить три гола дома и не пропустить на «Камп Ноу» – это свидетельство того, что у нас великая команда, прекрасный коллектив. Теперь нужно сделать еще один трудный шаг и выйти в финал в Кардиффе.

    Месси? Я очень рад, что удалось поменяться с ним футболками после матча, потому что это лучший или один из двух лучших форвардов в мире.

    Жеребьевка? Думаю, любая команда теперь хочет избежать встречи с нами», – сказал Бонуччи после матча.

    Ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов «Барселона» – «Ювентус» закончился со счетом 0:0. В первой встрече сильнее были итальянцы – 3:0.

    Источник: УЕФА

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    20.04.2017 07:08
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 20 апреля 2017, 10:15

      теперь можно и попонтоваться... )))

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      Рейтинг: +332

      Gazelvagen877 20 апреля 2017, 08:57

      Это точно,но кому то придется мучиться с ними в финале)))давай Юве,ЛЧ тебе должна

      0
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      Рейтинг: +2509

      panmon 20 апреля 2017, 08:17

      Уверен никто не хотел встречаться с Юве и Атлетико... попасть бы вам друг на друга!

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