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    В МВД обратили внимание на угрозу терактов во время Кубка конфедераций-2017

    Состоялось заседание правительственной комиссии в Казани, на котором обсуждались проблемы, связанные с проведением в России Кубка конфедераций-2017. В частности, остро стоит вопрос обеспечения безопасности.

    «Хочу обратить ваше внимание на проблемные вопросы, которые могут оказать негативное влияние на обеспечение безопасности при проведении предстоящего турнира.

    Отмечается неполная готовность стадионов к проведению тестовых матчей Кубка. Региональными властями не в полном объеме проработаны вопросы транспортного обеспечения клиентских групп соревнований в части обеспечения пропускной способности и безопасности дорожного движения, организации парковочного пространства и досмотровых мероприятий. Также сохраняется террористическая уязвимость объектов транспортной инфраструктуры.

    Требует дополнительной проработки вопрос организации мест коллективного просмотра матчей Кубка конфедераций. Такие инициативы фиксируются в Краснодаре и Сочи. При этом организация просмотра на Конюшенной площади в Санкт-Петербурге вызывает особые опасения. Проектная документация до сих пор не разработана и не согласована с заинтересованными ведомствами.

    Учитывая крайне сжатые сроки до начала проведения Кубка Конфедераций и реальность существующих рисков, полагаю, что решению данных вопросов необходимо уделить особо пристальное внимание», – рассказал заместитель начальника управления по обеспечению безопасности крупных международных и массовых спортивных мероприятий МВД России Валерий Ботвин.

    Напомним, что Кубок конфедераций должен пройти с 17 июня по 2 июля 2017 года в России

    Источник: Интерфакс

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    19.04.2017 10:13
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