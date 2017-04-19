Три мяча Роналду и гол Асенсио вывели «Реал» в полуфинал Лиги чемпионов

Ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Баварией» завершился крупной победой хозяев. Голом с пенальти в начале второго тайма отличился Роберт Левандовски. Первая встреча завершилась победой мадридцев со счетом 2:1. На 76-й минуте матча Криштиану Роналду счет сравнял. Спустя две минуты автогол Серхио Рамоса сравнял счет по сумме двух матчей. В дополнительное время Роналду оформил хет-трик. Спустя несколько минут четвертый гол в ворота «Баварии» оформил Марко Асенсио.

0:1 – Левандовски, 53 (с пенальти)

1:1 – Роналду, 76

1:2 – Рамос, 78 (в свои ворота)

2:2 – Роналду, 104

3:2 – Роналду, 109

4:2 – Асенсио, 112