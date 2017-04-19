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    Три мяча Роналду и гол Асенсио вывели «Реал» в полуфинал Лиги чемпионов

    Ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Баварией» завершился крупной победой хозяев. Голом с пенальти в начале второго тайма отличился Роберт Левандовски. Первая встреча завершилась победой мадридцев со счетом 2:1. На 76-й минуте матча Криштиану Роналду счет сравнял. Спустя две минуты автогол Серхио Рамоса сравнял счет по сумме двух матчей. В дополнительное время Роналду оформил хет-трик. Спустя несколько минут четвертый гол в ворота «Баварии» оформил Марко Асенсио.

    0:1 – Левандовски, 53 (с пенальти)

    1:1 – Роналду, 76

    1:2 – Рамос, 78 (в свои ворота)

    2:2 – Роналду, 104

    3:2 – Роналду, 109

    4:2 – Асенсио, 112

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.04.2017 00:17
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    Комментарии60
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 19 апреля 2017, 10:19

      Рамос красава, хороший гол!

      1
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      Рейтинг: -186

      Protosser 19 апреля 2017, 08:21

      Ахаха!!))
      И эти мадридские глоры еще что-то вякали про Айтекина))
      Да вчера судья занес реал в полуфинал))
      И удалил, и гол из метрового оффсайда засчитал)))
      Ну что - будут болельщики реала собирать подписи за переигровку??)))

      0
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      Рейтинг: +549

      CSKA №1 19 апреля 2017, 07:54

      Причем тут судья,просто реал лучше баварии вот и все!!!

      0
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      Рейтинг: +10

      Mr. Tony Stark 19 апреля 2017, 06:11

      Судья молорик, без блядства

      -2
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      Рейтинг: +43204

      Амба Нагорск 19 апреля 2017, 05:45

      Видаль по сумме 2 матчей тоже герой еще тот

      0
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 19 апреля 2017, 01:01

      Реал с победом и проходом!

      Очередной матч, который доказывает, что видеоповторам быть нужно и как можно скорее!!! В первом матче был левый пенальти, который не забили, в первом матче Атлетико - Лестер был левый пенальти, в итоге в этих парах в 3 матчах из 4 неверное решение судьи дало или могло дать решающий результат.

      Завтра в одном из 2 матчах 100% будет неверное решение, которое может сыграть большую роль.

      2
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      Рейтинг: +378

      Правдоруб100 > Masteralex 19 апреля 2017, 09:38

      Правила менять в футболе надо было ещё лет 10 назад!!! Не выдерживают никакой критики!!!

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      Рейтинг: +2389

      serglider 19 апреля 2017, 00:59

      Заголовок не отражает реальной картины матча! Если честно он должен быть таким: Судьи вытащили очередной испанский клуб в следующий раунд Лиги Чемпионов. Удаление игроков Баварии в обоих матчах, гол из 100% вне игры... У игроков Баварии банально опустились руки... Позорище!

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      Рейтинг: +201

      falanor 19 апреля 2017, 00:58

      откровенно говоря отскочили..... Бавария и в первом матче на куски рвала Реал. начали норм играть тока за 5-10 минут до удаления. Во втором матче вообще позор.... Видно что судья не то чтобы помогает Реалу или куплен - он просто бестолковый вот и все.... такой матч просрать это нужно уметь. по факту - удаление Касемиро еще вначале 2 тайма и игра в меньшинстве против 11 игроков Баварии вот что нас ждало. в купе с просранными моментами Крооса и бесталковым Бензема (бревно тупое) ничего хорошего Реалу не светило. 3-1 в пользу Баварии - вот как должен был закончиться матч

      1
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      Рейтинг: +2389

      serglider > falanor 19 апреля 2017, 01:04

      Не согласен! До перерыва судили нормально, потом видимо им поступила команда слить баварцев... Засудили нагло и цинично!

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      Рейтинг: +11

      ShaMaN_27 > falanor 19 апреля 2017, 03:09

      ЧЕ ты несешь у бавари всего 2 удара в створ ворот. Один с пенальти . другой Автогол ? каких нафиг 3 -1?

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      Рейтинг: +201

      falanor > ShaMaN_27 19 апреля 2017, 23:55

      я говорю о том какой счет мог бы быть если бы мы играли в 10.

      0
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 19 апреля 2017, 00:57

      Отличный матч получился!

      -1
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      Рейтинг: +3558

      Axe111 19 апреля 2017, 00:56

      Реал заслуженно идет дальше

      0
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