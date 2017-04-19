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  • Три мяча Роналду и гол Асенсио вывели «Реал» в полуфинал Лиги чемпионов

Три мяча Роналду и гол Асенсио вывели «Реал» в полуфинал Лиги чемпионов

19 апреля 2017, 00:17
62

Ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Баварией» завершился крупной победой хозяев. Голом с пенальти в начале второго тайма отличился Роберт Левандовски. Первая встреча завершилась победой мадридцев со счетом 2:1. На 76-й минуте матча Криштиану Роналду счет сравнял. Спустя две минуты автогол Серхио Рамоса сравнял счет по сумме двух матчей. В дополнительное время Роналду оформил хет-трик. Спустя несколько минут четвертый гол в ворота «Баварии» оформил Марко Асенсио.

0:1 – Левандовски, 53 (с пенальти)

1:1 – Роналду, 76

1:2 – Рамос, 78 (в свои ворота)

2:2 – Роналду, 104

3:2 – Роналду, 109

4:2 – Асенсио, 112

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Реал Бавария Рамос Серхио Роналду Криштиану Левандовски Роберт
Комментарии (62)
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Небесная
1492549410
Жаль Баварию.
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FCSM#REDWHITE#
1492549444
этот матч убивает любовь к этой прекрасной игре
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19element87
1492549506
Команда гомиков во главе с кристинкой.... Бавария не заслужила такого.... судьи пи....
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Cuervo
1492549574
Реал с Победой
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Ronaldinho R10
1492550491
Правильный заголовок :"Две левых красных и гол из метрового офсайда вывели Реал в полуфинал ЛЧ"
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Nesterenko
1492550594
Поздравляю Реал с выходом. Какой бы там не был гол Роналду (второй), все остальные мячи Реал забил заслуженно. Бавария должна обижаться только на себя. По мне так пенальти тоже спорный был.
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Абу Зейд Небесный
1492550604
Ну что, пупсики, будете плакать или всё же поздравите победителей?
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Михаил_Боярский
1492550614
Второй матч подряд бавария играет в меньшинстве, плюс гол с офсайда. Игра реала убивает всю любовь к футболу как и восьмой форсаж к кино.
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ivanthebest
1492550995
Батя затащил опять...) Вообще, баварка должна быть благодарна за то, что Реал и Кроос лично, испоганили тучу голевых моментов и чуть сами за это не поплатились... 2 мяча баварки по сути высосаны из пальца, в то время как Реал имел моментов на 6-7 мячей, если и того не больше...
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мы_не_рабы
1492551259
Не являюсь поклонником Баварии, но то как судьи "тащат за уши" испанские супер клубы видно не вооружённым глазом. Это можно назвать одним словом - беспредел. А мы что-то хотим от нашего судейского корпуса.
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