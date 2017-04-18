Иско и Роналду – в составе «Реала», Хуммельс и Левандовски – у «Баварии»

Стали известны стартовые составы команд на ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Баварией». Напомним, первая встреча завершилась победой мадридского клуба со счетом 2:1.

«Реал»: Навас, Карвахаль, Рамос, Начо, Марсело, Кроос, Каземиро, Модрич, Иско, Бензема, Роналду.

«Бавария»: Нойер, Хуммельс, Боатенг, Лам, Алаба, Видаль, Алонсо, Алькантара, Роббен, Рибери, Левандовски.

Встреча состоится в Мадриде и начнется в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» предлагает следить за текстовой трансляцией поединка.

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