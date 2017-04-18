Неймар порекомендовал «Барселоне» Тите

Нападающий «Барселоны» Неймар считает, что главный тренер сборной Бразилии Тите вполне способен руководить каталонской командой.

«Тите обладает уровнем для работы в абсолютно любом клубе. Да, пожалуй, я бы порекомендовал его «Барселоне», – цитирует Неймара Esporte Interativo.

Напомним, что нынешний рулевой сине-гранатовых Луис Энрике покинет свой пост по завершении этого сезона. Ранее сообщалось, что претендентами на замену 46-летнему специалисту являются Хорхе Сампаоли («Севилья»), Эрнесто Вальверде (экс-«Атлетик») и Джованни ван Бронкхорст («Фейеноорд»).