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    Неймар порекомендовал «Барселоне» Тите

    Нападающий «Барселоны» Неймар считает, что главный тренер сборной Бразилии Тите вполне способен руководить каталонской командой.

    «Тите обладает уровнем для работы в абсолютно любом клубе. Да, пожалуй, я бы порекомендовал его «Барселоне», – цитирует Неймара Esporte Interativo.

    Напомним, что нынешний рулевой сине-гранатовых Луис Энрике покинет свой пост по завершении этого сезона. Ранее сообщалось, что претендентами на замену 46-летнему специалисту являются Хорхе Сампаоли («Севилья»), Эрнесто Вальверде (экс-«Атлетик») и Джованни ван Бронкхорст («Фейеноорд»).

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.04.2017 12:57
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 20 апреля 2017, 09:20

      игроки хотят своего тренера - нонсенс...

      0
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      ...
      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 > Аид666 21 апреля 2017, 14:42

      Это нормально,если игроки заинтересованы в тренере и воспринимают его философию .Другое дело, это желание одного лишь Неймара или же большинство лидеров с ним согласны.

      -1
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 18 апреля 2017, 13:35

      Вальверде самый оптимальный вариант.

      0
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