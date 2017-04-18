Анчелотти: «Баварии» нужно показать свой лучший футбол, чтобы пройти «Реал»

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти дал понять, что верит в успех своих подопечных в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала». Напомним, первая встреча между командами в Мюнхене завершилась в пользу сливочных со счетом 2:1.

«Нам нужно будет показать свой лучший футбол, чтобы пройти дальше. Шансы наши стали пониже, чем неделю назад, но все еще поправимо. В «Реале» я работал два года, и у меня действительно остались незабываемые впечатления.

Безусловно, присутствие на поле Левандовски нам поможет. Однако менять подход к игре мы не станем. Будем делать ставку на тот же футбол, что и весь сезон. Левандовски же много забивает, а это всегда повышает уверенность всей команды», – подчеркнул Анчелотти.

Напомним, матч «Реал» – «Бавария» пройдет сегодня в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу» и начнется в 21:45 по московскому времени.