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    Анчелотти: «Баварии» нужно показать свой лучший футбол, чтобы пройти «Реал»

    Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти дал понять, что верит в успех своих подопечных в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала». Напомним, первая встреча между командами в Мюнхене завершилась в пользу сливочных со счетом 2:1.

    «Нам нужно будет показать свой лучший футбол, чтобы пройти дальше. Шансы наши стали пониже, чем неделю назад, но все еще поправимо. В «Реале» я работал два года, и у меня действительно остались незабываемые впечатления.

    Безусловно, присутствие на поле Левандовски нам поможет. Однако менять подход к игре мы не станем. Будем делать ставку на тот же футбол, что и весь сезон. Левандовски же много забивает, а это всегда повышает уверенность всей команды», – подчеркнул Анчелотти.

    Напомним, матч «Реал» – «Бавария» пройдет сегодня в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу» и начнется в 21:45 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    18.04.2017 09:50
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12

      Dima4ka_22 18 апреля 2017, 13:18

      вперед реал

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