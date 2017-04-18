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    Дибала готов сыграть против «Барселоны»

    Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала оправился от повреждения лодыжки и готов принять участие в ближайшем матче команды. В среду туринский клуб сыграет против «Барселоны» в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов.

    «К счастью, сегодня я уже тренировался с главной командой. К игре против «Барселоны» буду готов на 100 процентов», — сказал 23-летний аргентинец.

    В первом матче стадии команда Массимилано Аллегри добилась победы со счетом 3:0. Дибала оформил дубль.

    Встреча на «Камп Ноу» начнется в 21:45 по московскому времени.

    Источник: Football Italia

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    18.04.2017 01:16
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2411

      Борз-95 18 апреля 2017, 06:49

      На этот раз ему вряд-ли удастся забить

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +102

      GenghisKhan > Борз-95 18 апреля 2017, 06:51

      Вот именно он забьет точно завтра))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +581

      Робинзон 18 апреля 2017, 04:38

      хорошая новость

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +500

      Juve1897 18 апреля 2017, 02:11

      Во вторник Реал-Бавария играют. В среду Барселона-Ювентус.
      Грамотеи блин....

      1
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