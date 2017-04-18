Дибала готов сыграть против «Барселоны»

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала оправился от повреждения лодыжки и готов принять участие в ближайшем матче команды. В среду туринский клуб сыграет против «Барселоны» в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов.

«К счастью, сегодня я уже тренировался с главной командой. К игре против «Барселоны» буду готов на 100 процентов», — сказал 23-летний аргентинец.

В первом матче стадии команда Массимилано Аллегри добилась победы со счетом 3:0. Дибала оформил дубль.

Встреча на «Камп Ноу» начнется в 21:45 по московскому времени.