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    Гендиректор компании, создавшей газон на «Крестовском»: «Зенит» не хочет брать на себя ответственность за состояние газона. Это политический вопрос»

    Генеральный директор компании «Бамард» Алексей Прытков поделился мнением о ситуации с газоном на стадионе «Крестовский».

    «Вопрос заключается не в технологии посева того или иного газона. Во многом ситуация зависит от качества и правильности применения агротехнических мероприятий на этих объектах.

    Мы в июне 2016 года засеяли футбольное поле, в сентябре передали его подрядчику. Но и после этого, согласно контракту, мы его обслуживали – есть журнал с графиком подкормки, полива. Зимовка газона на улице – нормальная практика, трава выдерживает морозы и в минус 20 градусов.

    Учитывая то, что на стадионе пройдут игры Кубка конфедераций, «Зенит» не хочет брать на себя ответственность за состояние газона, это политический вопрос», – сказал Прытков.

    Кубок Конфедераций пройдет с 17-го июня по 2-е июля в четырех городах России.

    Источник: РБК

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    17.04.2017 20:09
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +164

      kimi2005 18 апреля 2017, 06:41

      Так ясен хрен-я тут на сайте у них посмотрел-основная специализация- покрытия дорожек и т.д -все искуственное

      1
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 18 апреля 2017, 01:39

      Так не играйте сейчас там, дайте траве восстановиться к лету.Зенит все равно чемпионом не станет, доиграет на Петровском.

      0
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      ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv > Nesterenko 28 апреля 2017, 10:30

      надо три игры провести офицальных, иначе поле не примет ФИФА

      -1
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      Рейтинг: +2389

      serglider 18 апреля 2017, 01:00

      К Путину видимо им надо идти, что бы он разрулил этот вопрос)))

      0
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      Рейтинг: +37

      Den_161 > serglider 4 мая 2017, 22:07

      Скорей всего без этого не обойтись :))

      0
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      Рейтинг: +3173

      Путник 13 17 апреля 2017, 23:34

      Красные придут - грабят ..белые придут - тоже грабят..заключили бы контракт с китайцами под ключ ..уже стадион давно бы стоял и раз в 100 дешевле был..

      0
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      ...
      Рейтинг: +2389

      serglider > Путник 13 18 апреля 2017, 01:02

      Китайцы жадные, откатов не дают, все бабло себе захапают...

      0
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      Рейтинг: +3075

      BAIv > Путник 13 28 апреля 2017, 10:32

      стадион строила московская контора , могли и шведам отдать , но те тоже откатов не платят.. достраивали уже когда всё украли что можно за копейки

      -1
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      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel 17 апреля 2017, 23:10

      У меня же создаётся ощущение, что никто из вас не хочет брать ответственность...только деньги

      1
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      Рейтинг: +23534

      Мары 17 апреля 2017, 22:07

      Опять грабить будут.
      Сколько лямов на сей раз ?

      -3
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 17 апреля 2017, 21:31

      Если вопрос политический, тогда пускай этот газон подкармливают, окучивают и поливают политики. Депутаты там, губернаторы и их заместители.

      2
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 17 апреля 2017, 21:21

      политика то причем?

      сейчас еще путину петиции начнут писать - г-н президент определите кто должен заниматься травой на этом газоне...

      0
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 17 апреля 2017, 21:06

      А чего вы развонялись?Все.
      Вам уже и чемпионства мало?

      -1
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      Рейтинг: +112

      kamaz89 17 апреля 2017, 20:29

      После постройки такого стадиона да за ТАКИЕ деньжищи... в сибирь всех директоров и лиц причастных... позор...

      1
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