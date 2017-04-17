Гендиректор компании, создавшей газон на «Крестовском»: «Зенит» не хочет брать на себя ответственность за состояние газона. Это политический вопрос»

Генеральный директор компании «Бамард» Алексей Прытков поделился мнением о ситуации с газоном на стадионе «Крестовский».

«Вопрос заключается не в технологии посева того или иного газона. Во многом ситуация зависит от качества и правильности применения агротехнических мероприятий на этих объектах.

Мы в июне 2016 года засеяли футбольное поле, в сентябре передали его подрядчику. Но и после этого, согласно контракту, мы его обслуживали – есть журнал с графиком подкормки, полива. Зимовка газона на улице – нормальная практика, трава выдерживает морозы и в минус 20 градусов.

Учитывая то, что на стадионе пройдут игры Кубка конфедераций, «Зенит» не хочет брать на себя ответственность за состояние газона, это политический вопрос», – сказал Прытков.

Кубок Конфедераций пройдет с 17-го июня по 2-е июля в четырех городах России.