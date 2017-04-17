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  • Гендиректор компании, создавшей газон на «Крестовском»: «Зенит» не хочет брать на себя ответственность за состояние газона. Это политический вопрос»

Гендиректор компании, создавшей газон на «Крестовском»: «Зенит» не хочет брать на себя ответственность за состояние газона. Это политический вопрос»

17 апреля 2017, 20:09
19

Генеральный директор компании «Бамард» Алексей Прытков поделился мнением о ситуации с газоном на стадионе «Крестовский».

«Вопрос заключается не в технологии посева того или иного газона. Во многом ситуация зависит от качества и правильности применения агротехнических мероприятий на этих объектах.

Мы в июне 2016 года засеяли футбольное поле, в сентябре передали его подрядчику. Но и после этого, согласно контракту, мы его обслуживали – есть журнал с графиком подкормки, полива. Зимовка газона на улице – нормальная практика, трава выдерживает морозы и в минус 20 градусов.

Учитывая то, что на стадионе пройдут игры Кубка конфедераций, «Зенит» не хочет брать на себя ответственность за состояние газона, это политический вопрос», – сказал Прытков.

Кубок Конфедераций пройдет с 17-го июня по 2-е июля в четырех городах России.

Источник: РБК
Россия. Премьер-лига Кубок конфедераций Россия
Комментарии (19)
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Kuzov
1492449242
У Зенита все плохо,от игры,до газона
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polt
1492449472
Ну, Крестовский, это что-то... Питерское позорище.
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kamaz89
1492450186
После постройки такого стадиона да за ТАКИЕ деньжищи... в сибирь всех директоров и лиц причастных... позор...
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shinnik
1492452385
А чего вы развонялись?Все. Вам уже и чемпионства мало?
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kykyi
1492453896
Если вопрос политический, тогда пускай этот газон подкармливают, окучивают и поливают политики. Депутаты там, губернаторы и их заместители.
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Мары
1492456073
Опять грабить будут. Сколько лямов на сей раз ?
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ProstoPolzovatel
1492459814
У меня же создаётся ощущение, что никто из вас не хочет брать ответственность...только деньги
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serglider
1492466452
К Путину видимо им надо идти, что бы он разрулил этот вопрос)))
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Nesterenko
1492468796
Так не играйте сейчас там, дайте траве восстановиться к лету.Зенит все равно чемпионом не станет, доиграет на Петровском.
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kimi2005
1492486893
Так ясен хрен-я тут на сайте у них посмотрел-основная специализация- покрытия дорожек и т.д -все искуственное
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