Зидан не стал рассказывать, кто займет место Бэйла в матче с «Баварией»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан заявил, что уже нашел замену полузащитнику Гарету Бэйлу, который не сможет принять участия в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с «Баварией». При этом французский специалист не стал называть фамилию игрока. который выйдет на встречу с мюнхенцами вместо валлийца.

«Бэйл много трудился ради восстановления и возвращения в команду. Тем не менее он испытывает дискомфорт. Надеюсь, у него ничего серьезного. На завтрашний матч он не выйдет, так как мы не хотим подвергать его риску. Хочется верить, что быстро оправится и поможет нам в оставшихся играх сезона, он это заслужил.

Я уже знаю, кем заменю Гарета, но не буду это разглашать. Сможет ли он принять участие во встрече с «Барселоной» в ближайший уик-энд? Я на это надеюсь, но пока не могу утверждать», – сказал Зидан.

Поединок «Реал» – «Бавария» состоится в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» во вторник, 18 апреля. Начало – в 21:45 по московскому времени. В первом матче сливочные одержали победу со счетом 2:1.