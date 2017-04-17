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    Зидан не стал рассказывать, кто займет место Бэйла в матче с «Баварией»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан заявил, что уже нашел замену полузащитнику Гарету Бэйлу, который не сможет принять участия в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с «Баварией». При этом французский специалист не стал называть фамилию игрока. который выйдет на встречу с мюнхенцами вместо валлийца.

    «Бэйл много трудился ради восстановления и возвращения в команду. Тем не менее он испытывает дискомфорт. Надеюсь, у него ничего серьезного. На завтрашний матч он не выйдет, так как мы не хотим подвергать его риску. Хочется верить, что быстро оправится и поможет нам в оставшихся играх сезона, он это заслужил.

    Я уже знаю, кем заменю Гарета, но не буду это разглашать. Сможет ли он принять участие во встрече с «Барселоной» в ближайший уик-энд? Я на это надеюсь, но пока не могу утверждать», – сказал Зидан.

    Поединок «Реал» – «Бавария» состоится в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» во вторник, 18 апреля. Начало – в 21:45 по московскому времени. В первом матче сливочные одержали победу со счетом 2:1.

    Источник: AS

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    17.04.2017 15:41
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 17 апреля 2017, 21:33

      а почему баварцы не могут реальцев забодать также 2-1
      а затем доп.время,пендали - интересно ж ведь,
      это ж не Спартак-Зенит ))))

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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 17 апреля 2017, 17:38

      Либо Лукас по позиции. Либо Асенсио слева, а Роналду ближе к центру, как во втором тайме в мюнхене.

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      Рейтинг: +201

      falanor 17 апреля 2017, 16:17

      либо Лукас Васкес либо Хамес

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