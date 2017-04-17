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    Маскерано может не сыграть в ответном матче с «Ювентусом»

    Защитник «Барселоны» Хавьер Маскерано рискует пропустить ответную встречу 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ювентусом» по причине травмы икроножной мышцы, полученной в первом матче с туринцами, проигранном сине-гранатовыми со счeтом 0:3. Аргентинец не принимал участия во вчерашней тренировке каталонцев.

    При этом полузащитник Арда Туран восстановился после повреждения приводящей мышцы бедра и, скорее всего, сможет выйти на поле.

    Поединок «Барселона» – «Ювентус» состоится в среду, 19 апреля на стадионе «Камп Ноу». Начало – в 21:45 по московскому времени.

    Источник: Football Italia

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    17.04.2017 13:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 17 апреля 2017, 16:11

      он и не нужен. Спасибо ему за все, но пришло время для выхода.

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