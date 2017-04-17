Маскерано может не сыграть в ответном матче с «Ювентусом»

Защитник «Барселоны» Хавьер Маскерано рискует пропустить ответную встречу 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ювентусом» по причине травмы икроножной мышцы, полученной в первом матче с туринцами, проигранном сине-гранатовыми со счeтом 0:3. Аргентинец не принимал участия во вчерашней тренировке каталонцев.

При этом полузащитник Арда Туран восстановился после повреждения приводящей мышцы бедра и, скорее всего, сможет выйти на поле.

Поединок «Барселона» – «Ювентус» состоится в среду, 19 апреля на стадионе «Камп Ноу». Начало – в 21:45 по московскому времени.