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  • Симонян: «Наверное, Дзюба хорошо знает «Спартак», поэтому и забивает ему так много»

Симонян: «Наверное, Дзюба хорошо знает «Спартак», поэтому и забивает ему так много»

17 апреля 2017, 12:44
14

Бывший нападающий «Спартака», а ныне первый вице-президент РФС Никита Симонян заявил, что победа красно-белых над «Зенитом» (2:1) в поединке 23-го тура РФПЛ фактически обеспечила им чемпионский титул по итогам нынешнего сезона. Также он прокомментировал очередной гол, забитый форвардом сине-бело-голубых Артемом Дзюбой в ворота своей бывшей команды.

«Вчера был совершенно «разобран» после матча – как будто сам находился на тренерской скамейке. Думаю, спартаковцы понимали, что после столь долго перерыва пора уже взять чемпионский титул, а он во многом зависит от результата этого матча. В худшем случае была бы ничья, чтобы сохранить отрыв в восемь очков, ну а победа фактически обеспечивала чемпионство. Хотя, футбол столь коварная игра, что может быть всякое. Рад, что удалось увеличить отрыв, а игра вчера держала в напряжении до финального свистка. И как в былые времена на стадионе яблоку негде было упасть.

Был момент, когда ситуация могла развернуться в пользу «Зенита», особенно во второй половине матча. Довольно длительный период времени питерцы владели инициативой, забили гол. Но, к чести «Спартака», он смог переломить эту ситуацию. Забил победный мяч, мог забить еще. Причем, оба гола получились просто блестящими. Да и Дзюба забил хороший из сложной ситуации. Наверное, он хорошо знает «Спартак», поэтому и забивает ему так много», – сказал Симонян.

После 23-х туров «Спартак» лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги, опережая ЦСКА на 10 очков, а «Зенит» – на 11.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Дзюба Артем Симонян Никита
Комментарии (14)
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Мары
1492422784
Там не столько Дзюба, как извечная проблема под названием спартаковская оборона. Эта палка-ковырялка один то гол забила, а сколько моментов запорола ? Надо оборону укреплять и эта первоочередная забота Массимо.С такой обороной нам по щам в ЛЧ точно насуют.
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kamaz89
1492423278
И в следующий матч тоже Пусть забьет, главное чтоб Спартак побеждал!!!
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nik55
1492423775
нужно пару рослых защитников---и Дзюба курит
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sidul1
1492424309
заберите это дерево из Зенита
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Д Альбертини
1492428472
Забил стильно конечно) но выиграл матч то все равно Спартак)
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piligrim1986
1492428628
а у нас как-то странно - все бывшие почему-то забивают - ари, шлюба, быстров...
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мы_не_рабы
1492429293
Не хватает защитников - костоломов ( в хорошем смысле) типа Ковтуна, Горлуковича, Бубнова. Те бы вольностей не позволили, и за язык длинный тоже спросили на поле. Пару раз встретили бы "игрочишку" жёстко, булки промяли, и на этом его пыл угас бы.
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serppion
1492429666
Тут всё ясно! Назвал же какой-то дятел Дзюбу Гердом Мюллером. Вот он и колотит. Ха-ха. Правда, в ситуации на 87 минуте Герд из ста попыток забил бы все сто, а Дзюбишка не забил. Так и останутся в памяти один - великим Мюллером, второй - здоровенным поленом.
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SPACE TRUCKIN
1492455842
дурень.....играл бы за Спартак самозабвенно=и болелы так же относилиссь....плетёт чушь всякую....самед вон не плёл-и отношение другое...
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