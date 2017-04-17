Симонян: «Наверное, Дзюба хорошо знает «Спартак», поэтому и забивает ему так много»

Бывший нападающий «Спартака», а ныне первый вице-президент РФС Никита Симонян заявил, что победа красно-белых над «Зенитом» (2:1) в поединке 23-го тура РФПЛ фактически обеспечила им чемпионский титул по итогам нынешнего сезона. Также он прокомментировал очередной гол, забитый форвардом сине-бело-голубых Артемом Дзюбой в ворота своей бывшей команды.

«Вчера был совершенно «разобран» после матча – как будто сам находился на тренерской скамейке. Думаю, спартаковцы понимали, что после столь долго перерыва пора уже взять чемпионский титул, а он во многом зависит от результата этого матча. В худшем случае была бы ничья, чтобы сохранить отрыв в восемь очков, ну а победа фактически обеспечивала чемпионство. Хотя, футбол столь коварная игра, что может быть всякое. Рад, что удалось увеличить отрыв, а игра вчера держала в напряжении до финального свистка. И как в былые времена на стадионе яблоку негде было упасть.

Был момент, когда ситуация могла развернуться в пользу «Зенита», особенно во второй половине матча. Довольно длительный период времени питерцы владели инициативой, забили гол. Но, к чести «Спартака», он смог переломить эту ситуацию. Забил победный мяч, мог забить еще. Причем, оба гола получились просто блестящими. Да и Дзюба забил хороший из сложной ситуации. Наверное, он хорошо знает «Спартак», поэтому и забивает ему так много», – сказал Симонян.

После 23-х туров «Спартак» лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги, опережая ЦСКА на 10 очков, а «Зенит» – на 11.