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    Симонян: «Наверное, Дзюба хорошо знает «Спартак», поэтому и забивает ему так много»

    Бывший нападающий «Спартака», а ныне первый вице-президент РФС Никита Симонян заявил, что победа красно-белых над «Зенитом» (2:1) в поединке 23-го тура РФПЛ фактически обеспечила им чемпионский титул по итогам нынешнего сезона. Также он прокомментировал очередной гол, забитый форвардом сине-бело-голубых Артемом Дзюбой в ворота своей бывшей команды.

    «Вчера был совершенно «разобран» после матча – как будто сам находился на тренерской скамейке. Думаю, спартаковцы понимали, что после столь долго перерыва пора уже взять чемпионский титул, а он во многом зависит от результата этого матча. В худшем случае была бы ничья, чтобы сохранить отрыв в восемь очков, ну а победа фактически обеспечивала чемпионство. Хотя, футбол столь коварная игра, что может быть всякое. Рад, что удалось увеличить отрыв, а игра вчера держала в напряжении до финального свистка. И как в былые времена на стадионе яблоку негде было упасть.

    Был момент, когда ситуация могла развернуться в пользу «Зенита», особенно во второй половине матча. Довольно длительный период времени питерцы владели инициативой, забили гол. Но, к чести «Спартака», он смог переломить эту ситуацию. Забил победный мяч, мог забить еще. Причем, оба гола получились просто блестящими. Да и Дзюба забил хороший из сложной ситуации. Наверное, он хорошо знает «Спартак», поэтому и забивает ему так много», – сказал Симонян.

    После 23-х туров «Спартак» лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги, опережая ЦСКА на 10 очков, а «Зенит» – на 11.

    Источник: Р-Спорт

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    17.04.2017 12:44
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +5451

      SPACE TRUCKIN 17 апреля 2017, 22:04

      дурень.....играл бы за Спартак самозабвенно=и болелы так же относилиссь....плетёт чушь всякую....самед вон не плёл-и отношение другое...

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      Рейтинг: +3795

      serppion 17 апреля 2017, 14:47

      Тут всё ясно! Назвал же какой-то дятел Дзюбу Гердом Мюллером. Вот он и колотит. Ха-ха. Правда, в ситуации на 87 минуте Герд из ста попыток забил бы все сто, а Дзюбишка не забил. Так и останутся в памяти один - великим Мюллером, второй - здоровенным поленом.

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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 17 апреля 2017, 14:41

      Не хватает защитников - костоломов ( в хорошем смысле) типа Ковтуна, Горлуковича, Бубнова. Те бы вольностей не позволили, и за язык длинный тоже спросили на поле. Пару раз встретили бы "игрочишку" жёстко, булки промяли, и на этом его пыл угас бы.

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      Рейтинг: +5451

      SPACE TRUCKIN > мы_не_рабы 18 апреля 2017, 11:14

      ну да....защита толерантная какая-то...я б ещё Ананко прибавил - тож жёсткий брателло - оторвал бы всё некоторым которые языком в основном....

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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 17 апреля 2017, 14:30

      а у нас как-то странно - все бывшие почему-то забивают - ари, шлюба, быстров...

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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 17 апреля 2017, 14:27

      Забил стильно конечно) но выиграл матч то все равно Спартак)

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      Рейтинг: +875

      sidul1 17 апреля 2017, 13:18

      заберите это дерево из Зенита

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      Рейтинг: +8018

      nik55 17 апреля 2017, 13:09

      нужно пару рослых защитников---и Дзюба курит

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      Рейтинг: +5451

      SPACE TRUCKIN > nik55 18 апреля 2017, 11:28

      их нет в чемпе практически и нет костоломов - поэтому он иногда забивает....Горлукович или Ананко выдрали б всё и сразу....забивать нечем было б...

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      Рейтинг: +112

      kamaz89 17 апреля 2017, 13:01

      И в следующий матч тоже Пусть забьет, главное чтоб Спартак побеждал!!!

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      Рейтинг: +23534

      Мары 17 апреля 2017, 12:53

      Там не столько Дзюба, как извечная проблема под названием спартаковская оборона.
      Эта палка-ковырялка один то гол забила, а сколько моментов запорола ?
      Надо оборону укреплять и эта первоочередная забота Массимо.С такой обороной нам по щам в ЛЧ точно насуют.

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      Рейтинг: +23534

      Мары > silver29 17 апреля 2017, 14:44

      Андрей прав.И в матч ТВ Градиленко чётко всё объяснил.Не надо было Дзюбу оббегать либо валить.Надо было в момент паса на Дзюбу находиться с правой стороны, а защитник был слева.Именно по этому пас и прошёл.Он как бывший защитник категорически был не согласен с Карпиным, сказав, что это общая ошибка спартаковской обороны.Игроки обороны получаются в роли догоняющих, а не в роли перехватчиков как должно быть.Например в средней линии у нас практически все работают на перехваты,а в обороне с этим не всё ладно.

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      Рейтинг: +23534

      Мары > klifS 17 апреля 2017, 16:32

      Почему то кажется, что у Карреры всё получится.
      Не тот он человек который бросает дело на пол дороги.
      А дорогу осилит идущий.

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      Рейтинг: +23534

      Мары > klifS 17 апреля 2017, 16:49

      Массимо поработал с такими звёздами, что наши звёздочки ему не страшны.И слава богу.

      -1
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