Горлукович назначил бы пенальти в ворота «Спартака» за игру рукой Комбаровым

Бывший защитник «Спартака» Сергей Горлукович прокомментировал спорный момент в матче 23-го тура чемпионата России против «Зенита» (2:1), когда, по его мнению, в ворота красно-белых нужно было назначать пенальти. Напомним, что в одном из эпизодов Дмитрий Комбаров в подкате в своей штрафной задел рукой мяч. Судья встречи не стал назначать за это пенальти.

– Нужно ли было назначать пенальти в ворота «Спартака» в первом тайме?

– Тяжело сказать. Разные какие-то трактовки. Играешь ты рукой или нет… Как это можно определить?

– И все-таки?

– Наверное, показатель такой. Если передача не доходит до штрафной, а на пути мяча встает рука, которая меняет его направление, наверное, это пенальти. Но судьи теперь рассуждают так: было там движение руки или она была прижата. В сухом остатке – следовала подача, мяч попал в руку Комбарову, изменил направление. Значит, 11-метровый.

– Но вы все равно не считаете это ключевым моментом матча?

– На мой взгляд, даже если бы судья указал на «точку», «Спартак» все равно эту игру бы выиграл. Красно-белые дожали бы соперника. Благодаря Каррере у команды появилась психологическая устойчивость. Каждый индивидуально прибавил – и физически, и ментально. Это очень важно.