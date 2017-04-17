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    Горлукович назначил бы пенальти в ворота «Спартака» за игру рукой Комбаровым

    Бывший защитник «Спартака» Сергей Горлукович прокомментировал спорный момент в матче 23-го тура чемпионата России против «Зенита» (2:1), когда, по его мнению, в ворота красно-белых нужно было назначать пенальти. Напомним, что в одном из эпизодов Дмитрий Комбаров в подкате в своей штрафной задел рукой мяч. Судья встречи не стал назначать за это пенальти.

    – Нужно ли было назначать пенальти в ворота «Спартака» в первом тайме?

    – Тяжело сказать. Разные какие-то трактовки. Играешь ты рукой или нет… Как это можно определить?

    – И все-таки?

    – Наверное, показатель такой. Если передача не доходит до штрафной, а на пути мяча встает рука, которая меняет его направление, наверное, это пенальти. Но судьи теперь рассуждают так: было там движение руки или она была прижата. В сухом остатке – следовала подача, мяч попал в руку Комбарову, изменил направление. Значит, 11-метровый.

    – Но вы все равно не считаете это ключевым моментом матча?

    – На мой взгляд, даже если бы судья указал на «точку», «Спартак» все равно эту игру бы выиграл. Красно-белые дожали бы соперника. Благодаря Каррере у команды появилась психологическая устойчивость. Каждый индивидуально прибавил – и физически, и ментально. Это очень важно.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.04.2017 09:32
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 17 апреля 2017, 14:03

      Пендаль однозначный! Но нынешний Зенит он всё-равно не спас бы. Да и забить ещё нужно. В сегодняшний состав Зенита в Питере мало кто верит

      -1
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      Рейтинг: +2862

      nemolod 17 апреля 2017, 11:48

      Насчет пенальти ситуация действительно спорная,а вот первый гол был забит явно из офсайда и хотя телекомментаторы говорили,что мол расстояние от защитника Зенита было небольшое,на телеповторе четко видно,что в момент получения мяча нападающий уже находился вне игры! Не хочу обвинять судью в намеренности ,но получается,что судьи на линии тоже не смогли четко засечь этот момент,потому что все произошло за доли секунды! Отчего и нужны как можно быстрее видеоповторы,пока дело не дошло до трагедии,как это уже было в Южной Америке!

      0
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      Рейтинг: +70

      pashok_shatalov > nemolod 17 апреля 2017, 12:08

      Промес находился на одной линии с ногой Нету, португалец не успел выйти для оффсайда.

      5
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      Рейтинг: +72

      Cthuq_58 > nemolod 17 апреля 2017, 12:08

      Положение вне игры определяется не в момент получения мяча, а в момент передачи. А там Промес стоял на одной линии если не сзади защитника.

      6
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      Рейтинг: +536

      dolf666 > nemolod 17 апреля 2017, 17:57

      а какая разница где Промес был в момент ПОЛУЧЕНИЯ мяча? оффсайд определяется в момент паса

      0
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      Рейтинг: +332

      Gazelvagen877 17 апреля 2017, 11:27

      В Питере ныть!!!победа за нами и по делу.это не тот мощный зенит.смириться надо и свечку поставить

      1
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 17 апреля 2017, 11:26

      Был пенальти или не был, сейчас уже не важно! Болельщикам Зенита надо признать,что игры у команды нет и нынешний тренерский штаб ведет команду ,будем так говорить, не в том направлении! Последние игры команда играет совсем не хорошо! Надо бить тревогу именно по этому поводу! Ну а Спартак смотрится в этом году лучше всех у нас в чемпионате, и лидирует заслуженно!

      2
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 17 апреля 2017, 10:32

      Если бы мяч летел в ворота, то да, а так он шёл от ворот, и рука в естейственном положении, так что пенальти быть не должно по новым трактовкам, да и хватит уж пенальти то, сколько можно, Спартак и так рекордсмен по получению

      4
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > NEON-SM 17 апреля 2017, 10:45

      Тоже считаю так! Но главное другое, чувствовался запас, забили-отошли назад, пропустили-сразу в атаку-забили!

      3
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      Рейтинг: +6618

      maior-60 17 апреля 2017, 10:06

      Куда же зеньке без пеналей. Спартак только в прошлом туре первый пробил, а Зенит уже - семь. Мы по делу заслуженно выиграли, всё остальное - дешёвые спекуляции.

      2
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      Рейтинг: +6913

      батог > maior-60 17 апреля 2017, 16:24

      Ребятам обидно до соплей. Зеленых!

      0
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 17 апреля 2017, 09:58

      Видать все пенальти в играх с зенитом поставили еще в первом матче))

      1
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 17 апреля 2017, 09:40

      Ну, тогда Горлуковича на следующий матч главным арбитром !

      А,вообще, по делу сказал !!!

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