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  • Горлукович назначил бы пенальти в ворота «Спартака» за игру рукой Комбаровым

Горлукович назначил бы пенальти в ворота «Спартака» за игру рукой Комбаровым

17 апреля 2017, 09:32
18

Бывший защитник «Спартака» Сергей Горлукович прокомментировал спорный момент в матче 23-го тура чемпионата России против «Зенита» (2:1), когда, по его мнению, в ворота красно-белых нужно было назначать пенальти. Напомним, что в одном из эпизодов Дмитрий Комбаров в подкате в своей штрафной задел рукой мяч. Судья встречи не стал назначать за это пенальти.

– Нужно ли было назначать пенальти в ворота «Спартака» в первом тайме?

– Тяжело сказать. Разные какие-то трактовки. Играешь ты рукой или нет… Как это можно определить?

– И все-таки?

– Наверное, показатель такой. Если передача не доходит до штрафной, а на пути мяча встает рука, которая меняет его направление, наверное, это пенальти. Но судьи теперь рассуждают так: было там движение руки или она была прижата. В сухом остатке – следовала подача, мяч попал в руку Комбарову, изменил направление. Значит, 11-метровый.

– Но вы все равно не считаете это ключевым моментом матча?

– На мой взгляд, даже если бы судья указал на «точку», «Спартак» все равно эту игру бы выиграл. Красно-белые дожали бы соперника. Благодаря Каррере у команды появилась психологическая устойчивость. Каждый индивидуально прибавил – и физически, и ментально. Это очень важно.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Комбаров Дмитрий Горлукович Сергей
Комментарии (18)
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acer2003
1492411204
Ну, тогда Горлуковича на следующий матч главным арбитром ! А,вообще, по делу сказал !!!
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Д Альбертини
1492412286
Видать все пенальти в играх с зенитом поставили еще в первом матче))
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maior-60
1492412819
Куда же зеньке без пеналей. Спартак только в прошлом туре первый пробил, а Зенит уже - семь. Мы по делу заслуженно выиграли, всё остальное - дешёвые спекуляции.
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NEON-SM
1492414369
Если бы мяч летел в ворота, то да, а так он шёл от ворот, и рука в естейственном положении, так что пенальти быть не должно по новым трактовкам, да и хватит уж пенальти то, сколько можно, Спартак и так рекордсмен по получению
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Опорник84
1492417602
Был пенальти или не был, сейчас уже не важно! Болельщикам Зенита надо признать,что игры у команды нет и нынешний тренерский штаб ведет команду ,будем так говорить, не в том направлении! Последние игры команда играет совсем не хорошо! Надо бить тревогу именно по этому поводу! Ну а Спартак смотрится в этом году лучше всех у нас в чемпионате, и лидирует заслуженно!
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Gazelvagen877
1492417627
В Питере ныть!!!победа за нами и по делу.это не тот мощный зенит.смириться надо и свечку поставить
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nemolod
1492418881
Насчет пенальти ситуация действительно спорная,а вот первый гол был забит явно из офсайда и хотя телекомментаторы говорили,что мол расстояние от защитника Зенита было небольшое,на телеповторе четко видно,что в момент получения мяча нападающий уже находился вне игры! Не хочу обвинять судью в намеренности ,но получается,что судьи на линии тоже не смогли четко засечь этот момент,потому что все произошло за доли секунды! Отчего и нужны как можно быстрее видеоповторы,пока дело не дошло до трагедии,как это уже было в Южной Америке!
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APchelov
1492426984
Пендаль однозначный! Но нынешний Зенит он всё-равно не спас бы. Да и забить ещё нужно. В сегодняшний состав Зенита в Питере мало кто верит
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