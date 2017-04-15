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    Петржела: «Московские клубы работали против Питера при помощи судей»

    Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела выразил мнение, что в матчах между московскими клубами и петербургской командой первые прибегали к помощи судей.

    Напомним, Петржела возглавлял сине-бело-голубых с 2002 по 2006 год.

    – Любимая тема Луческу в этом сезоне – судейство.

    – О, это нормально. Проблемы с судейством есть и в Чехии. Знаете, арбитры могут ошибаться как случайно, так и специально, в сторону одной из команд. Судья – это такая «сложная сволочь»… Даже если ты постоянно пытаешься что-то решить, то смысла в этом нет никакого. Я был в «Зените» почти четыре года. За это время у нас было больше побед, чем неудач – как дома, так и на выезде. Если я сейчас скажу, что в одном из матчей было принято несправедливое решение, то ничего этим не изменю. Москва против Питера – это, конечно, противостояние.

    – В каком смысле?

    – Московские клубы работали против Питера при помощи судей. В этом я уверен. Подробностей не знаю, могу лишь предполагать, но для меня это было очевидно.

    Источник: Чемпионат.ком

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    15.04.2017 20:02
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru 16 апреля 2017, 08:22

      ...интересно,а РУБИНу что сказать??? Против нас и московские и питерские и проч. и проч. примкнувшие к ним особи.И что сказал бы пан???

      0
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 16 апреля 2017, 00:38

      Не клубЫ, а клуБ!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11234

      alp 16 апреля 2017, 00:15

      когда не засчитали 2 чистых гола Аршавина в ворота коней, Петержела сказал тогда - Зенит никогда не будет чемпионом....

      1
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      Рейтинг: +1137

      MDAR 15 апреля 2017, 22:45

      Еще один параноик. Москвафобия какая-то...

      1
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      Рейтинг: +88

      hans6978T 15 апреля 2017, 20:46

      А теперь они ещё с помощью Петержелы борются)))

      -2
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 15 апреля 2017, 20:10

      Подробностей не знаю, могу лишь предполагать, но для меня это было очевидно.(с) гениально

      3
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      Рейтинг: +582

      zenitforever2015 > Asbjorn 15 апреля 2017, 20:29

      Это трудности перевода....

      0
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