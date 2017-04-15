Петржела: «Московские клубы работали против Питера при помощи судей»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела выразил мнение, что в матчах между московскими клубами и петербургской командой первые прибегали к помощи судей.

Напомним, Петржела возглавлял сине-бело-голубых с 2002 по 2006 год.

– Любимая тема Луческу в этом сезоне – судейство.

– О, это нормально. Проблемы с судейством есть и в Чехии. Знаете, арбитры могут ошибаться как случайно, так и специально, в сторону одной из команд. Судья – это такая «сложная сволочь»… Даже если ты постоянно пытаешься что-то решить, то смысла в этом нет никакого. Я был в «Зените» почти четыре года. За это время у нас было больше побед, чем неудач – как дома, так и на выезде. Если я сейчас скажу, что в одном из матчей было принято несправедливое решение, то ничего этим не изменю. Москва против Питера – это, конечно, противостояние.

– В каком смысле?

– Московские клубы работали против Питера при помощи судей. В этом я уверен. Подробностей не знаю, могу лишь предполагать, но для меня это было очевидно.