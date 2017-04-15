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    АПЛ. «Манчестер Сити» отправил три безответных гола в ворота «Саутгемптона»

    В матче 33-го тура АПЛ «Манчестер Сити» в гостях оказался сильнее «Саутгемптона» – 3:0. Гол и результативную передачу на свой счет записал нападающий «горожан» Серхио Агуэро.

    Данный успех позволил клубу из Манчестера набрать 64 очка и подняться на третье место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Саутгемптон», имеющий в активе 40 баллов, расположился на девятой позиции.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 33-й тур

    Саутгемптон – Манчестер Сити – 0:3 (0:0)

    Голы: 0:1 – Компани, 55; 0:2 – Сане, 78; 0:3 – Агуэро, 80.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    15.04.2017 21:21
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