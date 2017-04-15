АПЛ. «Манчестер Сити» отправил три безответных гола в ворота «Саутгемптона»

В матче 33-го тура АПЛ «Манчестер Сити» в гостях оказался сильнее «Саутгемптона» – 3:0. Гол и результативную передачу на свой счет записал нападающий «горожан» Серхио Агуэро.

Данный успех позволил клубу из Манчестера набрать 64 очка и подняться на третье место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Саутгемптон», имеющий в активе 40 баллов, расположился на девятой позиции.

Чемпионат Англии. АПЛ. 33-й тур

Саутгемптон – Манчестер Сити – 0:3 (0:0)

Голы: 0:1 – Компани, 55; 0:2 – Сане, 78; 0:3 – Агуэро, 80.

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