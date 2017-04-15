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    РФПЛ. «Крылья Советов» уверенно обыграли «Анжи»

    В матче 23-го тура РФПЛ «Крылья Советов» в гостях одержали уверенную победу над «Анжи» – 3:1.

    Таким образом, данный успех позволил самарскому клубу набрать 20 очков и подняться на 13-е место в турнирной таблице чемпионата России. В активе «Анжи» – 24 балла и 12-я позиция.

    Чемпионат России. РФПЛ. 23-й тур

    Анжи (Махачкала) – Крылья Советов (Самара) – 1:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – Корниленко, 9; 0:2 – Зотов, 23; 0:3 – Паскуато, 64; 1:3 – Хубулов, 89 (с пенальти).

    Анжи: Юрченко, Паршивлюк, Фибел, Жиров, Мусалов, Брызгалов (Гулиев, 36), Тетрашвили, Хубулов, Яковлев, Будковский (Долгов, 65), Асильдаров (Прудников, 46).

    Крылья Советов: Конюхов, Ятченко, Надсон, Корниленко, Паскуато, Бато, Мияилович, Зуев (Таранов, 90), Бруно (Глеб, 65), Зотов, Божин.

    Предупреждение: Паршивлюк, 15 – нет.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Фантазиста: угадай события принципиального противостояния «Спартака» и «Зенита» и выиграй призы от «Темпл Бар»

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.04.2017 18:51
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +142

      SERG63 17 апреля 2017, 07:40

      КРАСАВЦЫ!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +548

      kupryaev 16 апреля 2017, 03:49

      обе команды порадовали)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 15 апреля 2017, 19:02

      Крылья молодцы

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