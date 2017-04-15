РФПЛ. «Крылья Советов» уверенно обыграли «Анжи»

В матче 23-го тура РФПЛ «Крылья Советов» в гостях одержали уверенную победу над «Анжи» – 3:1.

Таким образом, данный успех позволил самарскому клубу набрать 20 очков и подняться на 13-е место в турнирной таблице чемпионата России. В активе «Анжи» – 24 балла и 12-я позиция.

Чемпионат России. РФПЛ. 23-й тур

Анжи (Махачкала) – Крылья Советов (Самара) – 1:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Корниленко, 9; 0:2 – Зотов, 23; 0:3 – Паскуато, 64; 1:3 – Хубулов, 89 (с пенальти).

Анжи: Юрченко, Паршивлюк, Фибел, Жиров, Мусалов, Брызгалов (Гулиев, 36), Тетрашвили, Хубулов, Яковлев, Будковский (Долгов, 65), Асильдаров (Прудников, 46).

Крылья Советов: Конюхов, Ятченко, Надсон, Корниленко, Паскуато, Бато, Мияилович, Зуев (Таранов, 90), Бруно (Глеб, 65), Зотов, Божин.

Предупреждение: Паршивлюк, 15 – нет.

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Турнирная таблица РФПЛ

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