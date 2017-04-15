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    Погребняк: «Нелюбовь» к «Спартаку» копилась годами»

    Бывший футболист «Спартака» и «Зенита» Павел Погребняк вспомнил годы выступления за красно-белых, а также рассказал о своем дебюте под руководством Олега Романцева.

    — Воспитанник «Спартака», который не любит «Спартак». Как так получилось?

    — Это копилось годами. Не совру, если скажу, что «нелюбовь» начала зарождаться, когда меня отдали в «Балтику». Там я забил прилично голов, и мы стали вести переговоры с руководством «Спартака» о моем возвращении. Но после того, как я изъявил желание лично пообщаться с Федуном, мне сказали: «Ты понимаешь о чем просишь? Знаешь, что это за человек?» Мягко говоря, такое общение — ненормально. Может, я был слишком молод, чтобы со мной разговаривать, не знаю. В общем, потом пришел Старков, у руля был Первак. В лицо мне говорили одно, а за спиной конкурентам рассказывали другое. В результате я плюнул и ушел.

    — Что вам сказал Романцев после дебютного матча за «Спартак»?

    — Выиграли у «Торпедо-ЗИЛ» 2:1. До сих пор перед глазами момент, когда Титов отдает прекрасный пас и я понимаю, что могу забить в первом же матче. Но здорово сыграл Новосадов, отбил мой удар. Не обошлось и без эксцесса. Когда молодой футболист выходит на поле, у него иногда дрожат коленки. В самый неудачный момент я поскользнулся, и соперник чуть не сравнял счет. Олег Иванович был, мягко говоря, недоволен. Романцев — жесткий требовательный тренер. Мне он запомнился разными максималками, тяжелыми тренировками, изнурительными квадратами. Но я понимал, что это нужно для дела, и выполнял все указания тренера. С Олегом Ивановичем мы остались в нормальных отношениях, до сих пор поддерживаем связь. Может он и прав, говоря, что мне надо было уехать, пройти первую лигу, окрепнуть. Но никто не знает, как бы все сложилось, если бы я остался.

    — Егор Титов поддерживал вас, даже когда вы уходили.

    — У нас всегда были хорошие отношения. Кажется, он любит умных футболистов, которые умеют сделать забегание, сыграть в стеночку, а именно этими качествами я обладал и обладаю.

    — Ваше отношение к «Спартаку» изменилось за последние годы?

    — Немножко, туда перешел мой друг Саша Самедов. Поэтому теперь стал пристальней следить за матчами «Спартака».

    Погребняк выступал за «Спартак» с 2001 по 2005 год.

    Источник: «Матч ТВ»

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    15.04.2017 11:37
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    Комментарии35
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      Рейтинг: +678

      Пастырь 15 апреля 2017, 23:31

      У нас всегда были хорошие отношения. (про Титова) Кажется, он любит умных футболистов, которые умеют сделать забегание, сыграть в стеночку, а именно этими качествами я обладал и обладаю.
      Когда это он обладал такими качествами? звездун

      0
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      Рейтинг: +217

      SeniorMoroz91 15 апреля 2017, 21:52

      Воспитаник Спартака....но не Спартаковец...типичный немытый...умеет только интервью давать...а на поле...

      0
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 15 апреля 2017, 17:09

      У меня тоже копилась годами

      0
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 15 апреля 2017, 16:37

      Да какой ты воспитанник Спартака! Кто прикоснулся к команде, тот всегда душой останется с ней, даже если играет в другом коллективе! А ты так, пшик!

      2
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      Рейтинг: +71

      ЯРБОЛ 15 апреля 2017, 16:31

      А ты помнишь, что кричали фанаты Балтики: "Погребнять иди в Спартак " и так было после каждого матча. Когда Паша бил мимо

      0
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 15 апреля 2017, 16:30

      хера се, как у этих обиженных на Спартак, рвёт дупла))) какие же они все ущербные)

      3
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      Рейтинг: +454

      Filllllll 15 апреля 2017, 15:36

      Соревнование, кто какую-нибудь гадость или глупость про Спартак скажет. То червиченка, то бздюба, теперь этот вот нарисовался.

      3
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      Рейтинг: +6618

      maior-60 > Filllllll 15 апреля 2017, 16:13

      Так и есть. Спартак для всех - сильный раздражитель.

      0
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини > maior-60 15 апреля 2017, 16:43

      неее)) просто у них пуканы жестко гореть начали, когда Спартак начал лидировать в чемпионате, и продолжает это делать)

      1
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      Рейтинг: +806

      plehanov6 15 апреля 2017, 15:04

      не любовь к "Спартаку" у него копилась годами, а любовь к халявным деньгам ( как сейчас в динамо) с пеленок!

      1
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 15 апреля 2017, 14:46

      давайте шрифт уже на красного цвета поменяем..
      хоть всё ясно станет...
      красно-белый бомбардир...

      -1
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 15 апреля 2017, 14:12

      Погребняк-умный футболист!??? Забегание, стеночки??? Боже мой, что ФНЛ делает с людьми?...

      3
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