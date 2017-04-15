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Погребняк: «Нелюбовь» к «Спартаку» копилась годами»

15 апреля 2017, 11:37
36

Бывший футболист «Спартака» и «Зенита» Павел Погребняк вспомнил годы выступления за красно-белых, а также рассказал о своем дебюте под руководством Олега Романцева.

— Воспитанник «Спартака», который не любит «Спартак». Как так получилось?

— Это копилось годами. Не совру, если скажу, что «нелюбовь» начала зарождаться, когда меня отдали в «Балтику». Там я забил прилично голов, и мы стали вести переговоры с руководством «Спартака» о моем возвращении. Но после того, как я изъявил желание лично пообщаться с Федуном, мне сказали: «Ты понимаешь о чем просишь? Знаешь, что это за человек?» Мягко говоря, такое общение — ненормально. Может, я был слишком молод, чтобы со мной разговаривать, не знаю. В общем, потом пришел Старков, у руля был Первак. В лицо мне говорили одно, а за спиной конкурентам рассказывали другое. В результате я плюнул и ушел.

— Что вам сказал Романцев после дебютного матча за «Спартак»?

— Выиграли у «Торпедо-ЗИЛ» 2:1. До сих пор перед глазами момент, когда Титов отдает прекрасный пас и я понимаю, что могу забить в первом же матче. Но здорово сыграл Новосадов, отбил мой удар. Не обошлось и без эксцесса. Когда молодой футболист выходит на поле, у него иногда дрожат коленки. В самый неудачный момент я поскользнулся, и соперник чуть не сравнял счет. Олег Иванович был, мягко говоря, недоволен. Романцев — жесткий требовательный тренер. Мне он запомнился разными максималками, тяжелыми тренировками, изнурительными квадратами. Но я понимал, что это нужно для дела, и выполнял все указания тренера. С Олегом Ивановичем мы остались в нормальных отношениях, до сих пор поддерживаем связь. Может он и прав, говоря, что мне надо было уехать, пройти первую лигу, окрепнуть. Но никто не знает, как бы все сложилось, если бы я остался.

— Егор Титов поддерживал вас, даже когда вы уходили.

— У нас всегда были хорошие отношения. Кажется, он любит умных футболистов, которые умеют сделать забегание, сыграть в стеночку, а именно этими качествами я обладал и обладаю.

— Ваше отношение к «Спартаку» изменилось за последние годы?

— Немножко, туда перешел мой друг Саша Самедов. Поэтому теперь стал пристальней следить за матчами «Спартака».

Погребняк выступал за «Спартак» с 2001 по 2005 год.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Самедов Александр Титов Егор Погребняк Павел Романцев Олег Федун Леонид
Комментарии (36)
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alll-1
1492246040
еще одно бревно
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alp
1492247213
спам это сборище заносчивых и высокомерных но весьма посредственных чудаков на букву м.. (за очень крайне редким исключением, таким например, как Тихонов) их никто не любит
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ufos73
1492247626
Ну а с чего Федуну с ним встречаться??? О чем он с ним поговорить хотел? Как клубом руководить? )) А кто играет на поле, выбирает тренер, а не президент.
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subbotaspartak
1492247725
Хоть как то, но зацепиться за Спартак, Напомнить всем, что был причастен. А что потом ты стал мчудак, Так этот факт давно известен.
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nik55
1492248312
тебя Спартак не взял и ты сразу начал выступать за Реал ?
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B.G.
1492249644
еще один ущерб как футболер - дерево деревом! деревянней дзюбы
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shinnik
1492256789
давайте шрифт уже на красного цвета поменяем.. хоть всё ясно станет... красно-белый бомбардир...
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plehanov6
1492257857
не любовь к "Спартаку" у него копилась годами, а любовь к халявным деньгам ( как сейчас в динамо) с пеленок!
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Filllllll
1492259766
Соревнование, кто какую-нибудь гадость или глупость про Спартак скажет. То червиченка, то бздюба, теперь этот вот нарисовался.
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Д Альбертини
1492263034
хера се, как у этих обиженных на Спартак, рвёт дупла))) какие же они все ущербные)
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