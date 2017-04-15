Погребняк: «Нелюбовь» к «Спартаку» копилась годами»

Бывший футболист «Спартака» и «Зенита» Павел Погребняк вспомнил годы выступления за красно-белых, а также рассказал о своем дебюте под руководством Олега Романцева.

— Воспитанник «Спартака», который не любит «Спартак». Как так получилось?

— Это копилось годами. Не совру, если скажу, что «нелюбовь» начала зарождаться, когда меня отдали в «Балтику». Там я забил прилично голов, и мы стали вести переговоры с руководством «Спартака» о моем возвращении. Но после того, как я изъявил желание лично пообщаться с Федуном, мне сказали: «Ты понимаешь о чем просишь? Знаешь, что это за человек?» Мягко говоря, такое общение — ненормально. Может, я был слишком молод, чтобы со мной разговаривать, не знаю. В общем, потом пришел Старков, у руля был Первак. В лицо мне говорили одно, а за спиной конкурентам рассказывали другое. В результате я плюнул и ушел.

— Что вам сказал Романцев после дебютного матча за «Спартак»?

— Выиграли у «Торпедо-ЗИЛ» 2:1. До сих пор перед глазами момент, когда Титов отдает прекрасный пас и я понимаю, что могу забить в первом же матче. Но здорово сыграл Новосадов, отбил мой удар. Не обошлось и без эксцесса. Когда молодой футболист выходит на поле, у него иногда дрожат коленки. В самый неудачный момент я поскользнулся, и соперник чуть не сравнял счет. Олег Иванович был, мягко говоря, недоволен. Романцев — жесткий требовательный тренер. Мне он запомнился разными максималками, тяжелыми тренировками, изнурительными квадратами. Но я понимал, что это нужно для дела, и выполнял все указания тренера. С Олегом Ивановичем мы остались в нормальных отношениях, до сих пор поддерживаем связь. Может он и прав, говоря, что мне надо было уехать, пройти первую лигу, окрепнуть. Но никто не знает, как бы все сложилось, если бы я остался.

— Егор Титов поддерживал вас, даже когда вы уходили.

— У нас всегда были хорошие отношения. Кажется, он любит умных футболистов, которые умеют сделать забегание, сыграть в стеночку, а именно этими качествами я обладал и обладаю.

— Ваше отношение к «Спартаку» изменилось за последние годы?

— Немножко, туда перешел мой друг Саша Самедов. Поэтому теперь стал пристальней следить за матчами «Спартака».

Погребняк выступал за «Спартак» с 2001 по 2005 год.