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    Бодул – на острие атаки у «Амкара», Фатай – у «Уфы»

    Стали известны стартовые составы на матч 23-го тура чемпионата России между «Амкаром» и «Уфой».

    «Амкар»: Хомич, Милькович, Занев, Зайцев, Гол, Конде, Огуде, Бодул, Гиголаев, Комолов, Прокофьев.

    Запасные: Будаков, Вамбольт, Шиндер, Шаваев, Баланович, Гасилин, Идову, Черенчиков, Хурцидзе, Костюков, Йовичич, Салугин.

    «Уфа»: Беленов, Аликин, Никитин, Йокич, Засеев, Живоглядов, Пауревич, Фатай, Стоцкий, Безденежных, Обляков.

    Запасные: Филин, Ваньек, Патрашко, Сухов, Пуцко, Кротов, Зубарев, Сафрониди, Шелия, Карпов.

    Встреча состоится в Перми на стадионе «Звезда» и начнется в 12:00 по московскому времени. Следить за событиями игры можно здесь.

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    Источник: РПЛ

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    15.04.2017 11:27
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +84

      Александр Домаза 15 апреля 2017, 11:52

      амкар вперёд

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