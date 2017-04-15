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    Васин: «Пока существуют хотя бы теоретические шансы на чемпионство, ЦСКА будет биться»

    Защитник ЦСКА Виктор Васин поделился мнением о прошедшей игре 22-го тура РФПЛ против «Краснодара» (1:1), а также высказался о борьбе за чемпионство со «Спартаком». Напомним, армейцы отстают от красно-белых на восемь очков.

    – В 22-м туре РФПЛ ЦСКА сыграл вничью с «Краснодаром», тем самым позволив лидирующему «Спартаку» увеличить отрыв до восьми очков…

    – Все ребята очень расстроены, что еще сильнее отстали от «Спартака» в таблице. Мы неплохо провели первый тайм, имели хорошие моменты, но – подвела реализация. Матч мог сложиться совсем по-другому, реализуй мы хотя бы один из своих шансов.

    – Вам не кажется, что ЦСКА во второй части сезона хуже играет во вторых таймах?

    – Сложно провести какие-то аналогии, все матчи разные. Но могу точно сказать, что дело – не в физической подготовке игроков. С этим у нас точно все в порядке.

    – «Спартак» лидирует в чемпионате России. Есть возможность отыграть его преимущество?

    – Конечно! Пока существуют хотя бы теоретические шансы на чемпионство, ЦСКА будет биться. Сейчас мы смотрим только на себя и не обращаем внимания на соперников. Главное – побеждать в каждом следующем матче.

    Ближайшая игра ЦСКА состоится сегодня против «Ростова». Начало матча в 14:30 по московскому времени.

    Источник: Известия

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    15.04.2017 07:44
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +364

      neofizer 15 апреля 2017, 12:13

      истина

      0
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      Рейтинг: +107

      Efenval777 15 апреля 2017, 10:17

      я как болельщик РФПЛ наелся игрой ЦСКА в Европе...скукатища.....биться надо не только в чемпионате России..и потом не пешком ходить в Европе...

      0
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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 15 апреля 2017, 10:01

      не смогут

      0
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 15 апреля 2017, 08:52

      Молодец

      1
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      Рейтинг: +152

      Алексей Гозиас 15 апреля 2017, 08:41

      Это правильные слова, но посмотрим итог.

      1
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      Рейтинг: +631

      pegas1276 15 апреля 2017, 08:33

      и правильно, играть до последнего тура ...

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 15 апреля 2017, 08:05

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Мы будем биться-эти слова увы не про вас.Бьется в этом году только один Спартак,а вы просто будете играть (как сможите).

      -4
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