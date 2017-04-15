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  • Васин: «Пока существуют хотя бы теоретические шансы на чемпионство, ЦСКА будет биться»

Васин: «Пока существуют хотя бы теоретические шансы на чемпионство, ЦСКА будет биться»

15 апреля 2017, 07:44
7

Защитник ЦСКА Виктор Васин поделился мнением о прошедшей игре 22-го тура РФПЛ против «Краснодара» (1:1), а также высказался о борьбе за чемпионство со «Спартаком». Напомним, армейцы отстают от красно-белых на восемь очков.

– В 22-м туре РФПЛ ЦСКА сыграл вничью с «Краснодаром», тем самым позволив лидирующему «Спартаку» увеличить отрыв до восьми очков…

– Все ребята очень расстроены, что еще сильнее отстали от «Спартака» в таблице. Мы неплохо провели первый тайм, имели хорошие моменты, но – подвела реализация. Матч мог сложиться совсем по-другому, реализуй мы хотя бы один из своих шансов.

– Вам не кажется, что ЦСКА во второй части сезона хуже играет во вторых таймах?

– Сложно провести какие-то аналогии, все матчи разные. Но могу точно сказать, что дело – не в физической подготовке игроков. С этим у нас точно все в порядке.

– «Спартак» лидирует в чемпионате России. Есть возможность отыграть его преимущество?

– Конечно! Пока существуют хотя бы теоретические шансы на чемпионство, ЦСКА будет биться. Сейчас мы смотрим только на себя и не обращаем внимания на соперников. Главное – побеждать в каждом следующем матче.

Ближайшая игра ЦСКА состоится сегодня против «Ростова». Начало матча в 14:30 по московскому времени.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Васин Виктор
Комментарии (7)
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Диктор
1492232752
Мы будем биться-эти слова увы не про вас.Бьется в этом году только один Спартак,а вы просто будете играть (как сможите).
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pegas1276
1492234414
и правильно, играть до последнего тура ...
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Алексей Гозиас
1492234862
Это правильные слова, но посмотрим итог.
Ответить
Александр ЗА
1492235558
Молодец
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Igor Belousov
1492239706
не смогут
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Efenval777
1492240645
я как болельщик РФПЛ наелся игрой ЦСКА в Европе...скукатища.....биться надо не только в чемпионате России..и потом не пешком ходить в Европе...
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neofizer
1492247596
истина
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