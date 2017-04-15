Васин: «Пока существуют хотя бы теоретические шансы на чемпионство, ЦСКА будет биться»

Защитник ЦСКА Виктор Васин поделился мнением о прошедшей игре 22-го тура РФПЛ против «Краснодара» (1:1), а также высказался о борьбе за чемпионство со «Спартаком». Напомним, армейцы отстают от красно-белых на восемь очков.

– В 22-м туре РФПЛ ЦСКА сыграл вничью с «Краснодаром», тем самым позволив лидирующему «Спартаку» увеличить отрыв до восьми очков…

– Все ребята очень расстроены, что еще сильнее отстали от «Спартака» в таблице. Мы неплохо провели первый тайм, имели хорошие моменты, но – подвела реализация. Матч мог сложиться совсем по-другому, реализуй мы хотя бы один из своих шансов.

– Вам не кажется, что ЦСКА во второй части сезона хуже играет во вторых таймах?

– Сложно провести какие-то аналогии, все матчи разные. Но могу точно сказать, что дело – не в физической подготовке игроков. С этим у нас точно все в порядке.

– «Спартак» лидирует в чемпионате России. Есть возможность отыграть его преимущество?

– Конечно! Пока существуют хотя бы теоретические шансы на чемпионство, ЦСКА будет биться. Сейчас мы смотрим только на себя и не обращаем внимания на соперников. Главное – побеждать в каждом следующем матче.

Ближайшая игра ЦСКА состоится сегодня против «Ростова». Начало матча в 14:30 по московскому времени.