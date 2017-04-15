Васин: «Спартак» – «Зенит»? Не буду ни за кого болеть»

Защитник ЦСКА Виктор Васин поделился ожиданиями от матча 23-го тура против «Ростова», а также заявил, что не будет ни за кого болеть в противостоянии «Спартака» и «Зенита».

– «Ростов» – очень организованная команда, которая в первую очередь всегда делает ставку на оборону. Но, как показывает практика, моменты для взятия ворот возникают в матчах с любыми соперниками. Будем стараться забить – уверен, шансы у нас будут.

– В этом же туре между собой сойдутся главные конкуренты ЦСКА – «Спартак» и «Зенит». Какой результат в этом матче будет наиболее предпочтительным для вас? Ведь «Спартак» — ваш конкурент в борьбе за чемпионство, а «Зенит» – за место в Лиге чемпионов...

– Думаю, это будет очень интересная игра, фактически за шесть очков. Но я не буду за кого-то болеть. Нужно отталкиваться от игр своей команды и ни на кого не надеяться.

Встреча ЦСКА – «Ростов» начнется в 14:30 по московскому времени. Матч «Спартак» – «Зенит» состоится 16 апреля. Начало матча в 20:00 по московскому времени.