Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Васин: «Спартак» – «Зенит»? Не буду ни за кого болеть»

    Защитник ЦСКА Виктор Васин поделился ожиданиями от матча 23-го тура против «Ростова», а также заявил, что не будет ни за кого болеть в противостоянии «Спартака» и «Зенита».

    – «Ростов» – очень организованная команда, которая в первую очередь всегда делает ставку на оборону. Но, как показывает практика, моменты для взятия ворот возникают в матчах с любыми соперниками. Будем стараться забить – уверен, шансы у нас будут.

    – В этом же туре между собой сойдутся главные конкуренты ЦСКА – «Спартак» и «Зенит». Какой результат в этом матче будет наиболее предпочтительным для вас? Ведь «Спартак» — ваш конкурент в борьбе за чемпионство, а «Зенит» – за место в Лиге чемпионов...

    – Думаю, это будет очень интересная игра, фактически за шесть очков. Но я не буду за кого-то болеть. Нужно отталкиваться от игр своей команды и ни на кого не надеяться.

    Встреча ЦСКА – «Ростов» начнется в 14:30 по московскому времени. Матч «Спартак» – «Зенит» состоится 16 апреля. Начало матча в 20:00 по московскому времени.

    Источник: Известия

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.04.2017 06:17
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3547

      BoltCX 15 апреля 2017, 07:36

      тю, обычно говорят, что будут болеть за ничью. ну или за Зенит, ведь он сейчас ослабел и с ним совладать можно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 15 апреля 2017, 07:33

      Вы Ростов еще сами выйграйте)) а то потом в следующих тура точно болеть за кого нибудь, так или иначе, придется болеть))

      -2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11