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  • Мюллер: «Пройдем «Реал», иначе мы не назывались бы «Баварией»

Мюллер: «Пройдем «Реал», иначе мы не назывались бы «Баварией»

14 апреля 2017, 11:07
10

Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер считает, что в противостоянии с «Реалом» в четвертьфинале Лиги чемпионов еще ничего не решено. Немцы настроены отыграться в ответной встрече в Мадриде.

«Даже несмотря на сложную ситуацию, мы уверены в своих силах. В противостоянии с «Реалом» еще ничего не решено. Нам не нужно чудо для того, чтобы пройти дальше, в противном случае мы не назывались бы «Баварией», – цитирует Мюллера TZ Munich.

Первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов «Бавария» – «Реал» закончился со счетом 1:2. Ответная встреча состоится в среду, 19 апреля, в 21:45 по московскому времени.

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Бавария Реал Мюллер Томас
Комментарии (10)
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Dominator777
1492159783
Чуда, конечно, не нужно, чтобы победить Реал. Но если атаки будут завершаться также, как в домашнем матче, то Баварию может спасти только чудо.
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zatonn
1492160722
Верим в Вас, ребята! Никакого чуда, только победа!
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scor-666-009
1492161407
Поживём, увидим...)))
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Поль
1492169589
Нам не нужно никакого чуда, чтобы пройти баварию, потому что мы реал!
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Д Альбертини
1492173803
Мюллер тот еще шутник)) если бы вы назывались баварией, то домашний матч остался бы за вами)
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teodogat
1492205197
Сам то Мюллер в какой форме? что то не впечатлил в первой игре, да и с кем обыгрывать? С Команом, Бернатом или защитниками, для которых 33-летний Роналдо неукротимый монстр? Или 40-миллионный Санчес выйдет чем то поможет? Наберут всякого г. в состав и хотят ЛЧ выиграть... Роббен и Рибери что вечные что ли?
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iron_Savior
1492245691
Опять из года в год эти пустые слова...а наделе получаем хорошую оплеуху, а Томас этот сезон провалил полностью...овер 20 голов в том сезоне и 4 в этом
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Georg 07 rus
1492279618
Молодец!!!Верим!!!
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