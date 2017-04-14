Мюллер: «Пройдем «Реал», иначе мы не назывались бы «Баварией»

Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер считает, что в противостоянии с «Реалом» в четвертьфинале Лиги чемпионов еще ничего не решено. Немцы настроены отыграться в ответной встрече в Мадриде.

«Даже несмотря на сложную ситуацию, мы уверены в своих силах. В противостоянии с «Реалом» еще ничего не решено. Нам не нужно чудо для того, чтобы пройти дальше, в противном случае мы не назывались бы «Баварией», – цитирует Мюллера TZ Munich.

Первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов «Бавария» – «Реал» закончился со счетом 1:2. Ответная встреча состоится в среду, 19 апреля, в 21:45 по московскому времени.