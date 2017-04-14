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    Мюллер: «Пройдем «Реал», иначе мы не назывались бы «Баварией»

    Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер считает, что в противостоянии с «Реалом» в четвертьфинале Лиги чемпионов еще ничего не решено. Немцы настроены отыграться в ответной встрече в Мадриде.

    «Даже несмотря на сложную ситуацию, мы уверены в своих силах. В противостоянии с «Реалом» еще ничего не решено. Нам не нужно чудо для того, чтобы пройти дальше, в противном случае мы не назывались бы «Баварией», – цитирует Мюллера TZ Munich.

    Первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов «Бавария» – «Реал» закончился со счетом 1:2. Ответная встреча состоится в среду, 19 апреля, в 21:45 по московскому времени.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.04.2017 11:07
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +147

      Georg 07 rus 15 апреля 2017, 21:06

      Молодец!!!Верим!!!

      0
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      Рейтинг: +410

      iron_Savior 15 апреля 2017, 11:41

      Опять из года в год эти пустые слова...а наделе получаем хорошую оплеуху, а Томас этот сезон провалил полностью...овер 20 голов в том сезоне и 4 в этом

      -1
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      Рейтинг: +187

      teodogat 15 апреля 2017, 00:26

      Сам то Мюллер в какой форме? что то не впечатлил в первой игре, да и с кем обыгрывать? С Команом, Бернатом или защитниками, для которых 33-летний Роналдо неукротимый монстр? Или 40-миллионный Санчес выйдет чем то поможет? Наберут всякого г. в состав и хотят ЛЧ выиграть... Роббен и Рибери что вечные что ли?

      0
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      Рейтинг: +410

      iron_Savior > teodogat 15 апреля 2017, 11:42

      как раз второй гол на совести Берната...ты абсолютно прав

      0
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 14 апреля 2017, 15:43

      Мюллер тот еще шутник)) если бы вы назывались баварией, то домашний матч остался бы за вами)

      0
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      Рейтинг: +498

      Поль 14 апреля 2017, 14:33

      Нам не нужно никакого чуда, чтобы пройти баварию, потому что мы реал!

      -1
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      Рейтинг: +188

      scor-666-009 14 апреля 2017, 12:16

      Поживём, увидим...)))

      0
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 14 апреля 2017, 12:05

      Верим в Вас, ребята! Никакого чуда, только победа!

      0
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 14 апреля 2017, 11:49

      Чуда, конечно, не нужно, чтобы победить Реал. Но если атаки будут завершаться также, как в домашнем матче, то Баварию может спасти только чудо.

      1
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      Рейтинг: +410

      iron_Savior > Dominator777 15 апреля 2017, 11:44

      Из цз будет только Боатенг у которого с мышцами проблемы, а это дырыще в обороне...как бы охапку не отхватить на Бернабеу...опять эти проклятые травмы перед самыми важными матчами

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