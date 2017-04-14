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    Левандовски пообещал сыграть в ответном матче с «Реалом»

    Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски готов принять участие в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против «Реала». Напомним, что первую встречу он пропустил из-за травмы.

    «Я готов сыграть в Мадриде. Сейчас травма беспокоит меня меньше. Первую игру я вынужден был пропустить в качестве меры предосторожности», – сказал Левандовски.

    Первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов «Бавария» – «Реал» закончился со счетом 1:2. Ответная встреча состоится в среду, 19 апреля, в 21:45 по московскому времени.

    Источник: Bild

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    14.04.2017 09:30
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24

      _HiTi_MaN_ 16 апреля 2017, 02:03

      Бесполезно ...

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