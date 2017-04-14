Левандовски пообещал сыграть в ответном матче с «Реалом»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски готов принять участие в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против «Реала». Напомним, что первую встречу он пропустил из-за травмы.

«Я готов сыграть в Мадриде. Сейчас травма беспокоит меня меньше. Первую игру я вынужден был пропустить в качестве меры предосторожности», – сказал Левандовски.

Первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов «Бавария» – «Реал» закончился со счетом 1:2. Ответная встреча состоится в среду, 19 апреля, в 21:45 по московскому времени.