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    Источник: Левандовски пропустит первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала»

    Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски пропустит первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала». По информации источника, 28-летний поляк не успел восстановиться от травмы плеча и тренировался в общей группе команды всего 20 минут.

    Отмечается, что в ответном матче, который состоится в Мадриде 18 апреля, форвард сможет принять участие. Первая встреча пройдет сегодня в Мюнхене и начнется в 21:45 по московскому времени.

    В нынешнем сезоне Левандовски провел за «Баварию» в Лиге чемпионов восемь матчей, в которых забил семь голов и сделал одну результативную передачу.

    Источник: Bild

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    12.04.2017 18:41
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +1296

      САНЁК17 12 апреля 2017, 23:43

      Повезло от позора

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 12 апреля 2017, 19:01

      вот и 3,14здец баварии!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +410

      iron_Savior 12 апреля 2017, 18:45

      Кряк кряк кря

      0
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