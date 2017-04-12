Источник: Левандовски пропустит первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски пропустит первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала». По информации источника, 28-летний поляк не успел восстановиться от травмы плеча и тренировался в общей группе команды всего 20 минут.

Отмечается, что в ответном матче, который состоится в Мадриде 18 апреля, форвард сможет принять участие. Первая встреча пройдет сегодня в Мюнхене и начнется в 21:45 по московскому времени.

В нынешнем сезоне Левандовски провел за «Баварию» в Лиге чемпионов восемь матчей, в которых забил семь голов и сделал одну результативную передачу.