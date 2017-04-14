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    Хуммельс пропустит ответный матч с «Реалом»

    Защитник «Баварии» Матс Хуммельс вряд ли сможет помочь своей команде в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против «Реала», который состоится 18 апреля в Мадриде. В первом матче испанцы были сильнее – 2:1.

    «Мне будет очень сложно выйти на поле в матче с «Реалом», – сказал сам футболист.

    Напомним, что 9 апреля Хуммельс не смог завершить тренировку «Баварии». Он покинул поле раньше времени из-за растяжения сустава в голеностопе. 28-летний игрок пропустил первую встречу команд по той же причине.

    Источник: Bild

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    14.04.2017 07:31
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +59

      slavko33002 14 апреля 2017, 10:28

      Бавария приехала

      0
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      Рейтинг: +581

      Чеба 14 апреля 2017, 08:26

      Жаль

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 14 апреля 2017, 08:23

      Эх фартожопый реал, видаль пеналь не забил, левандовски первую игру пропустил, теперь в мадриде хумельса не будет. Эх чувствую опять ушастого мадрид поднимет!

      2
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида > Павел Буре 14 апреля 2017, 09:02

      Следи за словами Уважаемый! Пенальти, который не забил Видаль, был назначен не верно. Карвпхаль не играл рукой, мяч попал ему в плечо. В игре в Мюнхене, у Реала было около десяти голевых моментов, но "немцев", спасал Ноер, раз, за разом. При таком уровне игры, что показала "Бавария", ей нечего делать в полуфинале ЛЧ.

      1
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре > Болельщик Реал Мадрида 14 апреля 2017, 09:13

      Согласен полностью, судьи часто стали ошибаться, видеоповторы нужны как воздух, пенальти не было, как и реала в первом тайме, забей бавария пенальти была бы совсем другая игра, после удаления игрока баварии, реал разорвал баварию, бавария сама во всем виновата, до сих пор не могу понять почему реал не побежал 3 забивать???

      1
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида > Павел Буре 14 апреля 2017, 10:05

      Мне кажется, что это была тактика Зидана. В первом тайме, Реал, контролировал, почти все, кроме момента с удором головой Видаля. Но там провалился, Начо он вообще не успевал в защите. За него все делал Рамос, Марсело и Каземиро. При всем уважении к Начо, он не соответствует, уровню ЛЧ. В отдельных матчах примеры, он что-то показывает, а ЛЧ, турнир не его уровня. Если бы играл Варан или Пепе, у Видаля и моменнтов бы не возникло.

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      Рейтинг: +826

      alex kidn 14 апреля 2017, 07:47

      Заголовок допечатать забыли, чё за сайт бля?

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