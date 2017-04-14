Хуммельс пропустит ответный матч с «Реалом»

Защитник «Баварии» Матс Хуммельс вряд ли сможет помочь своей команде в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против «Реала», который состоится 18 апреля в Мадриде. В первом матче испанцы были сильнее – 2:1.

«Мне будет очень сложно выйти на поле в матче с «Реалом», – сказал сам футболист.

Напомним, что 9 апреля Хуммельс не смог завершить тренировку «Баварии». Он покинул поле раньше времени из-за растяжения сустава в голеностопе. 28-летний игрок пропустил первую встречу команд по той же причине.