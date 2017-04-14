Зобнин советует смотреть на себя и на свою игру, а не на судей

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин отметил правильность действий судейской бригады в матче 22-го тура российской Премьер-лиги против «Уфы» (3:1). В этой встрече красно-белые впервые в сезоне били пенальти в чужие ворота. Футболист уверен, что не стоит говорить о каком-то заговоре против столичного клуба. Напомним, «Спартак» лидирует в чемпионате, опережая ЦСКА и «Зенит» на восемь очков.

– После вашего удара «Спартак» получил право на первый в сезоне пенальти. Вы поверили своим глазам, когда Лапочкин указал на точку?

– Наконец-то! (Смеется.) Рука была. Не знаю, как эпизод трактуется по судейским рекомендациям, – это у людей этой профессии лучше спросить, – но, наверное, пенальти был. В целом арбитр отсудил хорошо. А ошибки у всех бывают. Мы же люди.

– Нервничали, когда Промес подходил к точке? Все-таки против него был Беленов, российский король по взятию 11-метровых.

– Нет. Мы вели 1:0, у нас было достаточно моментов, и мы знали, что забьем. А такой исполнитель, как Квинси, должен был забивать пенальти на сто процентов.

– Обсуждали с партнерами, почему в этом сезоне у «Спартака» такая ситуация с пенальти? Не было ощущения, что судьи команду «поддушивают»?

– Не было. Где-то, может, арбитры что-то не увидели и не поставили, даже стопроцентное. Например, судья должен был назначать на мне пенальти и в первой игре с «Уфой» («Спартак» проиграл – 0:1). Но такого, чтобы был какой-то заговор, нет. Иногда судьи могут ошибаться в пользу «Спартака», иногда – наоборот. Не нужно зацикливаться на этом. Нужно смотреть в первую очередь на себя и на свою игру.