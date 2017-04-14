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Зобнин советует смотреть на себя и на свою игру, а не на судей

14 апреля 2017, 06:31
13

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин отметил правильность действий судейской бригады в матче 22-го тура российской Премьер-лиги против «Уфы» (3:1). В этой встрече красно-белые впервые в сезоне били пенальти в чужие ворота. Футболист уверен, что не стоит говорить о каком-то заговоре против столичного клуба. Напомним, «Спартак» лидирует в чемпионате, опережая ЦСКА и «Зенит» на восемь очков.

– После вашего удара «Спартак» получил право на первый в сезоне пенальти. Вы поверили своим глазам, когда Лапочкин указал на точку?

– Наконец-то! (Смеется.) Рука была. Не знаю, как эпизод трактуется по судейским рекомендациям, – это у людей этой профессии лучше спросить, – но, наверное, пенальти был. В целом арбитр отсудил хорошо. А ошибки у всех бывают. Мы же люди.

– Нервничали, когда Промес подходил к точке? Все-таки против него был Беленов, российский король по взятию 11-метровых.

– Нет. Мы вели 1:0, у нас было достаточно моментов, и мы знали, что забьем. А такой исполнитель, как Квинси, должен был забивать пенальти на сто процентов.

– Обсуждали с партнерами, почему в этом сезоне у «Спартака» такая ситуация с пенальти? Не было ощущения, что судьи команду «поддушивают»?

– Не было. Где-то, может, арбитры что-то не увидели и не поставили, даже стопроцентное. Например, судья должен был назначать на мне пенальти и в первой игре с «Уфой» («Спартак» проиграл – 0:1). Но такого, чтобы был какой-то заговор, нет. Иногда судьи могут ошибаться в пользу «Спартака», иногда – наоборот. Не нужно зацикливаться на этом. Нужно смотреть в первую очередь на себя и на свою игру.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Уфа Зобнин Роман
Комментарии (13)
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Диктор
1492142036
Красавчик-все правильно сказал.
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Д Альбертини
1492144650
Хороший футболист Роман. Рассуждает толково, а самое главное играет качественно и без спадов! Уважаю его.
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directorpg
1492148211
"...слышу речь не мальчика, но мужа". А.С. Пушкин
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Мясной63
1492148305
Роман хорош))Не прекращай развиваться)
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Мары
1492150129
Очень здравые и рассудительные предложения. Успехов Роман и удачи !!!
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Pro100Kid
1492150627
Побольше бы таких футболистов нам!
Ответить
MDAR
1492151837
Твои слова, да дзюбе в уши.
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SantiagoGridunias
1492152521
ромка красава вообще побольше бы таких игроков и тогда футбол наш подниметься.
Ответить
adekvat
1492152959
Ну да истину парень глаголит.
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serppion
1492169043
Автора заголовка "Зобнин советует смотреть на себя и на свою игру" следует наказать. Роман нормальный мужик. А автор сученок и провокатор.
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