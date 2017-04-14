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    Зобнин советует смотреть на себя и на свою игру, а не на судей

    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин отметил правильность действий судейской бригады в матче 22-го тура российской Премьер-лиги против «Уфы» (3:1). В этой встрече красно-белые впервые в сезоне били пенальти в чужие ворота. Футболист уверен, что не стоит говорить о каком-то заговоре против столичного клуба. Напомним, «Спартак» лидирует в чемпионате, опережая ЦСКА и «Зенит» на восемь очков.

    – После вашего удара «Спартак» получил право на первый в сезоне пенальти. Вы поверили своим глазам, когда Лапочкин указал на точку?

    – Наконец-то! (Смеется.) Рука была. Не знаю, как эпизод трактуется по судейским рекомендациям, – это у людей этой профессии лучше спросить, – но, наверное, пенальти был. В целом арбитр отсудил хорошо. А ошибки у всех бывают. Мы же люди.

    – Нервничали, когда Промес подходил к точке? Все-таки против него был Беленов, российский король по взятию 11-метровых.

    – Нет. Мы вели 1:0, у нас было достаточно моментов, и мы знали, что забьем. А такой исполнитель, как Квинси, должен был забивать пенальти на сто процентов.

    – Обсуждали с партнерами, почему в этом сезоне у «Спартака» такая ситуация с пенальти? Не было ощущения, что судьи команду «поддушивают»?

    – Не было. Где-то, может, арбитры что-то не увидели и не поставили, даже стопроцентное. Например, судья должен был назначать на мне пенальти и в первой игре с «Уфой» («Спартак» проиграл – 0:1). Но такого, чтобы был какой-то заговор, нет. Иногда судьи могут ошибаться в пользу «Спартака», иногда – наоборот. Не нужно зацикливаться на этом. Нужно смотреть в первую очередь на себя и на свою игру.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.04.2017 06:31
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +3795

      serppion 14 апреля 2017, 14:24

      Автора заголовка "Зобнин советует смотреть на себя и на свою игру" следует наказать. Роман нормальный мужик. А автор сученок и провокатор.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +161

      adekvat 14 апреля 2017, 09:55

      Ну да истину парень глаголит.

      2
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      Рейтинг: +65

      SantiagoGridunias 14 апреля 2017, 09:48

      ромка красава вообще побольше бы таких игроков и тогда футбол наш подниметься.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1137

      MDAR 14 апреля 2017, 09:37

      Твои слова, да дзюбе в уши.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 14 апреля 2017, 09:17

      Побольше бы таких футболистов нам!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +23534

      Мары 14 апреля 2017, 09:08

      Очень здравые и рассудительные предложения.
      Успехов Роман и удачи !!!

      1
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      Рейтинг: +65

      Мясной63 14 апреля 2017, 08:38

      Роман хорош))Не прекращай развиваться)

      4
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      Рейтинг: +979

      directorpg 14 апреля 2017, 08:36

      "...слышу речь не мальчика, но мужа". А.С. Пушкин

      5
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 14 апреля 2017, 07:37

      Хороший футболист Роман. Рассуждает толково, а самое главное играет качественно и без спадов! Уважаю его.

      6
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    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 14 апреля 2017, 06:53

      Красавчик-все правильно сказал.

      4
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      Рейтинг: +430

      andr2112 > Диктор 14 апреля 2017, 10:14

      А где он был после матча 1-го тура Зенит-Спартак и почему не было слышно от него подобных комментариев?

      -1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > andr2112 14 апреля 2017, 10:32

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      И после игры 16 апреля его не будет слышно. Надеюсь!

      -6
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