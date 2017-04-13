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  • Подозреваемый в атаке на автобус «Боруссии» причастен к ИГИЛ

Подозреваемый в атаке на автобус «Боруссии» причастен к ИГИЛ

13 апреля 2017, 15:08
3

В Германии задержан 26-летний гражданин Ирака, который подозревается в нападении на автобус дортмундской «Боруссии» перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов с «Монако». Напомним, что в результате взрыва пострадал защитник немецкой команды Марк Бартра.

Как сообщает AP, задержанный в 2014 году вступил в ИГИЛ (организация запрещена в России) и возглавлял группу из бойцов, занимающейся похищениями людей, вымогательствами и убийствами.

По информации источника, в Германии он находится с 2016 года, а до этого был в Турции. Сегодня суд примет решение по задержанному.

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Германия Боруссия Д Монако
Комментарии (3)
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Чеба
1492085764
СУКИ!
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mutabor0992
1492087792
Ну вот что они с ними нянькаются???У товарища с моей авы, уже бы все эти народности поехали к пингвинам за шаурмой.А его друг с усиками(кстати из этой страны)поступил бы еще жестче.Вот равняетесь на этих толерастов,а они вас плохому учат.
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STALKER27
1492087951
Утка...даже не стоит обсуждать
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