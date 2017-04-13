Подозреваемый в атаке на автобус «Боруссии» причастен к ИГИЛ

В Германии задержан 26-летний гражданин Ирака, который подозревается в нападении на автобус дортмундской «Боруссии» перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов с «Монако». Напомним, что в результате взрыва пострадал защитник немецкой команды Марк Бартра.

Как сообщает AP, задержанный в 2014 году вступил в ИГИЛ (организация запрещена в России) и возглавлял группу из бойцов, занимающейся похищениями людей, вымогательствами и убийствами.

По информации источника, в Германии он находится с 2016 года, а до этого был в Турции. Сегодня суд примет решение по задержанному.