Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Подозреваемый в атаке на автобус «Боруссии» причастен к ИГИЛ

    В Германии задержан 26-летний гражданин Ирака, который подозревается в нападении на автобус дортмундской «Боруссии» перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов с «Монако». Напомним, что в результате взрыва пострадал защитник немецкой команды Марк Бартра.

    Как сообщает AP, задержанный в 2014 году вступил в ИГИЛ (организация запрещена в России) и возглавлял группу из бойцов, занимающейся похищениями людей, вымогательствами и убийствами.

    По информации источника, в Германии он находится с 2016 года, а до этого был в Турции. Сегодня суд примет решение по задержанному.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.04.2017 15:08
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +82

      STALKER27 13 апреля 2017, 15:52

      Утка...даже не стоит обсуждать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 13 апреля 2017, 15:49

      Ну вот что они с ними нянькаются???У товарища с моей авы, уже бы все эти народности поехали к пингвинам за шаурмой.А его друг с усиками(кстати из этой страны)поступил бы еще жестче.Вот равняетесь на этих толерастов,а они вас плохому учат.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +581

      Чеба 13 апреля 2017, 15:16

      СУКИ!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11