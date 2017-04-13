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  • Суд отклонил жалобу Кокорина, футболист будет лишен водительских прав на 4 месяца

Суд отклонил жалобу Кокорина, футболист будет лишен водительских прав на 4 месяца

13 апреля 2017, 13:27
11

Тверской суд Москвы отклонил апелляционную жалобу по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина. Таким образом, решение о лишении водительских прав футболиста на четыре месяца осталось в силе.

«Кокорин совершил выезд на дорогу, предназначенную для встречного движения. Мировой судья дал надлежащую оценку, оно мотивировано и обосновано должным образом. Приобщенные к делу фотоснимки свидетельствуют о наличии видимой дорожной разметки», – заявил судья Алексей Криворучко.

Напомним, что 25 февраля Кокорин на своем Bentley выехал на встречную полосу, в результате чего был остановлен сотрудниками ГИБДД.

Футболиста признали виновным по части 4 статьи 12.15 КоАП «Выезд в нарушение правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения». Данная статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.

Адвокат Кокорина заявил, что его клиент выехал на встречную полосу несознательно.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Кокорин Александр
Комментарии (11)
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hans6978T
1492080125
4 месяца мало, надо было как минимум года 1,5. Пусть тренируется, а не катается)))
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Bivaliy67
1492081013
"Тверской суд Москвы" - забавно.)
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KalterJax
1492082759
Наверно судья тоже в душе болельщик)
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Dimon013
1492082835
Ему все равно)) Что такое 4 месяца для человека, который может себе позволить хоть каждый день летать на самолете в Лас-Вегас))))
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paracetamol
1492084571
Наш суд - самый справедливый в мире суд!
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giluxa1963
1492084714
депсики думали круто наживутся сплошная бентли а тут какоша их тоже понять можно пришлось играть неподкупность ну и пропиариться заодно
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neveldomha
1492085600
Вот дурачина. Теперь из-за своей аппеляшки на месяц позже права получит.
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Мары
1492085680
Можно подумать, что в следующий раз, некто Кокорин А, не будет злоупотреблять кальяном и вылетать на встречную полосу.Это как Евроцемент, имея прибыль в 10 лярдов, попадает под антимонопольный штраф в 273 ляма.
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Вервольф
1492087743
Опять московские судьи "Зенит" топят! *сарказм* А вообще, нахрена жалобу-то подавал? Можно подумать, он без прав не позволит себе кататься. Подумаешь, ещё парочку штрафов заплатит.
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STALKER27
1492088874
Адвокат Кокорина заявил, что его клиент выехал на встречную полосу несознательно. По-моему у него все действия, несознательно...
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