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    Суд отклонил жалобу Кокорина, футболист будет лишен водительских прав на 4 месяца

    Тверской суд Москвы отклонил апелляционную жалобу по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина. Таким образом, решение о лишении водительских прав футболиста на четыре месяца осталось в силе.

    «Кокорин совершил выезд на дорогу, предназначенную для встречного движения. Мировой судья дал надлежащую оценку, оно мотивировано и обосновано должным образом. Приобщенные к делу фотоснимки свидетельствуют о наличии видимой дорожной разметки», – заявил судья Алексей Криворучко.

    Напомним, что 25 февраля Кокорин на своем Bentley выехал на встречную полосу, в результате чего был остановлен сотрудниками ГИБДД.

    Футболиста признали виновным по части 4 статьи 12.15 КоАП «Выезд в нарушение правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения». Данная статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.

    Адвокат Кокорина заявил, что его клиент выехал на встречную полосу несознательно.

    Источник: Чемпионат.ком

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    13.04.2017 13:27
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    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +82

      STALKER27 13 апреля 2017, 16:07

      Адвокат Кокорина заявил, что его клиент выехал на встречную полосу несознательно.
      По-моему у него все действия, несознательно...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +86

      Вервольф 13 апреля 2017, 15:49

      Опять московские судьи "Зенит" топят! *сарказм*

      А вообще, нахрена жалобу-то подавал? Можно подумать, он без прав не позволит себе кататься. Подумаешь, ещё парочку штрафов заплатит.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 13 апреля 2017, 15:14

      Можно подумать, что в следующий раз, некто Кокорин А, не будет злоупотреблять кальяном и вылетать на встречную полосу.Это как Евроцемент, имея прибыль в 10 лярдов, попадает под антимонопольный штраф в 273 ляма.

      -3
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    • ...
      Рейтинг: +4845

      neveldomha 13 апреля 2017, 15:13

      Вот дурачина. Теперь из-за своей аппеляшки на месяц позже права получит.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 13 апреля 2017, 14:58

      депсики думали круто наживутся сплошная бентли а тут какоша их тоже понять можно пришлось играть неподкупность ну и пропиариться заодно

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17724

      paracetamol 13 апреля 2017, 14:56

      Наш суд - самый справедливый в мире суд!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +431

      Dimon013 13 апреля 2017, 14:27

      Ему все равно)) Что такое 4 месяца для человека, который может себе позволить хоть каждый день летать на самолете в Лас-Вегас))))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1658

      KalterJax 13 апреля 2017, 14:25

      Наверно судья тоже в душе болельщик)

      1
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 13 апреля 2017, 13:56

      "Тверской суд Москвы" - забавно.)

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 13 апреля 2017, 13:54

      кесарю кесарево

      0
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