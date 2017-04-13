Суд отклонил жалобу Кокорина, футболист будет лишен водительских прав на 4 месяца

Тверской суд Москвы отклонил апелляционную жалобу по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина. Таким образом, решение о лишении водительских прав футболиста на четыре месяца осталось в силе.

«Кокорин совершил выезд на дорогу, предназначенную для встречного движения. Мировой судья дал надлежащую оценку, оно мотивировано и обосновано должным образом. Приобщенные к делу фотоснимки свидетельствуют о наличии видимой дорожной разметки», – заявил судья Алексей Криворучко.

Напомним, что 25 февраля Кокорин на своем Bentley выехал на встречную полосу, в результате чего был остановлен сотрудниками ГИБДД.

Футболиста признали виновным по части 4 статьи 12.15 КоАП «Выезд в нарушение правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения». Данная статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.

Адвокат Кокорина заявил, что его клиент выехал на встречную полосу несознательно.