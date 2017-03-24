Адвокат: «Кокорин выехал на встречную полосу несознательно»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин выехал на встречную полосу в Москве из-за стертой дорожной разметки. Об этом сегодня в мировом суде заявил адвокат российского футболиста.

«Маневр, который осуществлял господин Кокорин, он намеревался осуществить в соответствии с правилами. Он должен был ориентироваться по линии разметки, но она там стерта, ее не видно. Если он и нарушал, то нарушил несознательно», – сказал адвокат.

Напомним, что 25 февраля форвард на своем Bentley выехал на встречную полосу, в результате чего был остановлен сотрудниками ГИБДД.

В нынешнем сезоне РФПЛ Кокорин забил три гола в 20 матчах.