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  • Адвокат: «Кокорин выехал на встречную полосу несознательно»

Адвокат: «Кокорин выехал на встречную полосу несознательно»

24 марта 2017, 16:13
26

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин выехал на встречную полосу в Москве из-за стертой дорожной разметки. Об этом сегодня в мировом суде заявил адвокат российского футболиста.

«Маневр, который осуществлял господин Кокорин, он намеревался осуществить в соответствии с правилами. Он должен был ориентироваться по линии разметки, но она там стерта, ее не видно. Если он и нарушал, то нарушил несознательно», – сказал адвокат.

Напомним, что 25 февраля форвард на своем Bentley выехал на встречную полосу, в результате чего был остановлен сотрудниками ГИБДД.

В нынешнем сезоне РФПЛ Кокорин забил три гола в 20 матчах.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Зенит Кокорин Александр
Комментарии (26)
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sergey_86-76
1490361972
для простых смертных это не отмазка.
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Valera-Verim
1490362038
он был без сознания????? а цыган на заднем сидении????
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Ker0s
1490362303
Само собой, он и в футбол играет также, неосознанно.
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phobos
1490363425
Сто пудов бес просто попутал.
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bringing
1490363633
Бабло решает.Всё,как обычно.Крестьян на хуй,стариков в пизду .Всяким пидарам закон не писан.
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_HiTi_MaN_
1490364071
Да конечно хуйня какая, выехал на встречку... А была бы там машина, с семьей, убил бы всех ... Да хуйня какая, он выехал не сознательно - сказал Адвокат!!! Заебись чё...
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Andrey160268
1490364997
Охотно верю в то, что Кокорин нарушил несознательно, ведь сознание к нему приходит только в моменты получения зарплаты.
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Виталий1
1490365487
Я чуть со стула не упал! Оказывается у футболистов нарушение правил делится на сознательное и несознательное. Вообще-то выезд на встречку, это создание угрозы жизни участникам дорожного движения.
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B.G.
1490365837
супер нап Кокорин, в нынешнем сезоне, забил три гола в 20 матчах. В Арсенал английский сватали это чудо....еще типа он форвард сборной России... скоро, Зенит выкинет его как кутенка оббосанного!
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мы_не_рабы
1490367957
Несознательно нарушил, несознательно по полю пешком походил, несознательно гол не забил, несознательно палец в рот положил, несознательно булки на ЧМ раздвинул...... Зато потом....... сознательно..... с девахами....... да на отдых,.... да по шампусику!!!!
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