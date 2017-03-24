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    Адвокат: «Кокорин выехал на встречную полосу несознательно»

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин выехал на встречную полосу в Москве из-за стертой дорожной разметки. Об этом сегодня в мировом суде заявил адвокат российского футболиста.

    «Маневр, который осуществлял господин Кокорин, он намеревался осуществить в соответствии с правилами. Он должен был ориентироваться по линии разметки, но она там стерта, ее не видно. Если он и нарушал, то нарушил несознательно», – сказал адвокат.

    Напомним, что 25 февраля форвард на своем Bentley выехал на встречную полосу, в результате чего был остановлен сотрудниками ГИБДД.

    В нынешнем сезоне РФПЛ Кокорин забил три гола в 20 матчах.

    Источник: Р-Спорт

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    24.03.2017 16:13
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru 25 марта 2017, 15:04

      ...адвокат! Надо было написать-- не осознанно.

      0
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 24 марта 2017, 18:05

      Несознательно нарушил, несознательно по полю пешком походил, несознательно гол не забил, несознательно палец в рот положил, несознательно булки на ЧМ раздвинул...... Зато потом....... сознательно..... с девахами....... да на отдых,.... да по шампусику!!!!

      2
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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 24 марта 2017, 17:52

      Я думал Дик Адвокат)))

      0
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      Рейтинг: +2501

      B.G. 24 марта 2017, 17:30

      супер нап Кокорин, в нынешнем сезоне, забил три гола в 20 матчах.
      В Арсенал английский сватали это чудо....еще типа он форвард сборной России...
      скоро, Зенит выкинет его как кутенка оббосанного!

      2
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      Рейтинг: +517

      Виталий1 24 марта 2017, 17:24

      Я чуть со стула не упал! Оказывается у футболистов нарушение правил делится на сознательное и несознательное. Вообще-то выезд на встречку, это создание угрозы жизни участникам дорожного движения.

      1
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      Рейтинг: +2501

      B.G. > Виталий1 24 марта 2017, 17:32

      ...это не у футболистов, это у отморозков у которых много бабла и мало страха

      0
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      Рейтинг: +1059

      Andrey160268 24 марта 2017, 17:16

      Охотно верю в то, что Кокорин нарушил несознательно, ведь сознание к нему приходит только в моменты получения зарплаты.

      2
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      Рейтинг: +673

      life85 24 марта 2017, 17:10

      Давно ли эта выскочка господином стала?

      0
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      Рейтинг: +24

      _HiTi_MaN_ 24 марта 2017, 17:01

      Да конечно хуйня какая, выехал на встречку...
      А была бы там машина, с семьей, убил бы всех ...
      Да хуйня какая, он выехал не сознательно - сказал Адвокат!!! Заебись чё...

      -1
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 24 марта 2017, 17:00

      Он бы в бессознанке забивал.
      Шакал.

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      Рейтинг: +377

      bringing 24 марта 2017, 16:53

      Бабло решает.Всё,как обычно.Крестьян на хуй,стариков в пизду .Всяким пидарам закон не писан.

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      Рейтинг: +24

      _HiTi_MaN_ > bringing 24 марта 2017, 16:59

      Ставлю ЖИРНЫЙ ПЛЮС!!!! По другому не могу)

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