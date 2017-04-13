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    Рамос: «Бавария» – один из фаворитов Лиги чемпионов»

    Защитник «Реала» Серхио Рамос уверен, что выездная победа над «Баварией» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов приблизила его команду к выходу в полуфинал. Но испанец призвал болельщиков не торопиться с празднованием победы на этом этапе турнира.

    «Хочу поздравить всех своих партнеров по команде и болельщиков с этой победой! Мы сделали важный шаг на пути в следующий раунд Лиги чемпионов. Но не стоит забывать, что впереди еще одна игра. В этом противостоянии пока еще ничего не решено.

    Я бы отметил нашу игру против одного из лучших клубов Европы, одного из фаворитов Лиги чемпионов. Да, нам пришлось сложно в первом тайме, но во второй половине матча мы взяли ход встречи под свой контроль.

    Гол? Да, конечно, я бы хотел забить гол, но главное, что команда победила», – сказал Рамос.

    Первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов «Бавария» – «Реал» закончился со счетом 1:2. Ответная встреча состоится в среду, 19 апреля, в 21:45 по московскому времени.

    Источник: Marca

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    13.04.2017 09:06
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