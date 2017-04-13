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    Роналду пожурил Видаля за промах с 11 метров

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду после первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов с «Баварией» в Мюнхене признался, что его команда могла как победить с более крупным счетом, если бы не Мануэль Нойер, так и проиграть, если бы Артуро Видаль не промахнулся с пенальти.

    «Играть против «Баварии» всегда было непросто. Мы уступали со счетом 0:1, но сделали правильные выводы. Хорошо, что нам удалось сравнять счет в самом начале второго тайма.

    «Реал» провел отличный матч, победил, но впереди еще ответная встреча. Мы могли забить больше, но Нойер был на высоте. Он показал свое мастерство и совершил несколько хороших сэйвов.

    Не стоит забывать, что футбол полон сюрпризов. Если бы Видаль реализовал пенальти, все могло сложиться иначе. Но в итоге забили мы, а они остались в меньшинстве», – сказал Роналду.

    Первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов «Бавария» – «Реал» закончился со счетом 1:2. Ответная встреча состоится в среду, 19 апреля, в 21:45 по московскому времени.

    Источник: Marca

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    13.04.2017 08:34
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 13 апреля 2017, 12:59

      Ну, теперь в Мадриде посмотрим насколько сильны атака у Баварии и защита - у Реала.Вероятнее всего игра будет проходить на встречных курсах, так как отсиживаться в обороне против Баварии - значит проиграть, что Реал делать не будет.

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      Рейтинг: +320

      EsKamilio 13 апреля 2017, 11:56

      пеналь был левый, поэтому хорошо, что Видаль не забил пенальти

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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 13 апреля 2017, 11:54

      Гомик везде свой язык засунет....

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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 13 апреля 2017, 09:28

      Рон, решил потролить чилийца!!! Эх, Артуро, Артуро, нужно было переходить в Мадрид, когда была такая возможность.

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      Рейтинг: +13

      LEGENDA007 > Болельщик Реал Мадрида 13 апреля 2017, 12:02

      А ты кто ?Кнопочный герой?

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      Рейтинг: +20

      MGG 13 апреля 2017, 09:19

      Здорово работал как впереди так и в обороне

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