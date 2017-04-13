Роналду пожурил Видаля за промах с 11 метров

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду после первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов с «Баварией» в Мюнхене признался, что его команда могла как победить с более крупным счетом, если бы не Мануэль Нойер, так и проиграть, если бы Артуро Видаль не промахнулся с пенальти.

«Играть против «Баварии» всегда было непросто. Мы уступали со счетом 0:1, но сделали правильные выводы. Хорошо, что нам удалось сравнять счет в самом начале второго тайма.

«Реал» провел отличный матч, победил, но впереди еще ответная встреча. Мы могли забить больше, но Нойер был на высоте. Он показал свое мастерство и совершил несколько хороших сэйвов.

Не стоит забывать, что футбол полон сюрпризов. Если бы Видаль реализовал пенальти, все могло сложиться иначе. Но в итоге забили мы, а они остались в меньшинстве», – сказал Роналду.

Первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов «Бавария» – «Реал» закончился со счетом 1:2. Ответная встреча состоится в среду, 19 апреля, в 21:45 по московскому времени.