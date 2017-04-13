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  • Зидан разочарован, что «Реал» забил не так много голов «Баварии»

Зидан разочарован, что «Реал» забил не так много голов «Баварии»

13 апреля 2017, 06:53
6

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов с «Баварией» заявил, что его команда могла забить и больше мячей, если бы не голкипер немецкого клуба. Он отметил, что мадридцам нужно прибавлять в игре во втором тайме.

«Исход противостояния никогда не решается после первого матча. Мы провели хорошую игру и даже могли, наверное, забить на один-два гола больше. Но мы и так очень довольны.

Мы немного разочарованы, ведь мы могли забить больше голов. Но у соперника очень сильный вратарь, который был сегодня стеной. Нам было очень непросто в первом тайме, но мы перетерпели и добились победы.

Конечно, играть 11 против 10 намного легче, но также стоит вспомнить, сколько сэйвов сделал Нойер. Здесь очень тяжело играть. У «Баварии» прекрасная команда.

Нам нужно было играть лучше во втором тайме. Не могу сказать, что третий гол снял бы все вопросы. Все станет ясно через неделю.

Криштиану Роналду был очень доволен своими голами, но расстроен тем, что упустил несколько шансов забить еще. Гарет Бэйл чувствовал судороги в перерыве, поэтому я решил не рисковать. Он не очень хорошо себя чувствует, но мы надеемся, что у него нет ничего серьезного. В то же время я доволен игрой Асенсио, который его заменил», – сказал Зидан.

Первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов «Бавария» – «Реал» закончился со счетом 1:2. Ответная встреча состоится в среду, 19 апреля, в 21:45 по московскому времени.

Источник: УЕФА
Лига чемпионов Реал Бавария Роналду Криштиану Бэйл Гарет Асенсио Марко Зидан Зинедин
Комментарии (6)
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SERG63
1492056500
Не только Зидан!А Нойер КРАСАВА!
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Алексей Гозиас
1492064953
Результат хороший, а дома будет легче играть. Хоть это и бавария
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САНЁК17
1492067981
Да и Рамос ещё пока не отличился.Ждем капитана в ответном матче
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Igor Belousov
1492068962
для победы хватило
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Urry
1492070556
еще ответная встреча, маловато будет
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