Зидан разочарован, что «Реал» забил не так много голов «Баварии»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов с «Баварией» заявил, что его команда могла забить и больше мячей, если бы не голкипер немецкого клуба. Он отметил, что мадридцам нужно прибавлять в игре во втором тайме.

«Исход противостояния никогда не решается после первого матча. Мы провели хорошую игру и даже могли, наверное, забить на один-два гола больше. Но мы и так очень довольны.

Мы немного разочарованы, ведь мы могли забить больше голов. Но у соперника очень сильный вратарь, который был сегодня стеной. Нам было очень непросто в первом тайме, но мы перетерпели и добились победы.

Конечно, играть 11 против 10 намного легче, но также стоит вспомнить, сколько сэйвов сделал Нойер. Здесь очень тяжело играть. У «Баварии» прекрасная команда.

Нам нужно было играть лучше во втором тайме. Не могу сказать, что третий гол снял бы все вопросы. Все станет ясно через неделю.

Криштиану Роналду был очень доволен своими голами, но расстроен тем, что упустил несколько шансов забить еще. Гарет Бэйл чувствовал судороги в перерыве, поэтому я решил не рисковать. Он не очень хорошо себя чувствует, но мы надеемся, что у него нет ничего серьезного. В то же время я доволен игрой Асенсио, который его заменил», – сказал Зидан.

Первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов «Бавария» – «Реал» закончился со счетом 1:2. Ответная встреча состоится в среду, 19 апреля, в 21:45 по московскому времени.