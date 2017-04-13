Маттеус возложил вину за поражение «Баварии» на нереализованный пенальти

Бывший капитан «Баварии» Лотар Маттеус считает, что ход первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов с «Реалом» изменился после того, как Артуро Видаль не смог реализовать 11-метровый удар.

«Нереализованный Видалем пенальти моментально поменял ход матча. Забей он гол, и все сложилось бы по-другому», – заявил Маттеус.

Первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов «Бавария» – «Реал» закончился со счетом 1:2. Ответная встреча состоится в среду, 19 апреля, в 21:45 по московскому времени.