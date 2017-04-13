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    Маттеус возложил вину за поражение «Баварии» на нереализованный пенальти

    Бывший капитан «Баварии» Лотар Маттеус считает, что ход первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов с «Реалом» изменился после того, как Артуро Видаль не смог реализовать 11-метровый удар.

    «Нереализованный Видалем пенальти моментально поменял ход матча. Забей он гол, и все сложилось бы по-другому», – заявил Маттеус.

    Первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов «Бавария» – «Реал» закончился со счетом 1:2. Ответная встреча состоится в среду, 19 апреля, в 21:45 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    13.04.2017 06:29
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +25

      Johnny2la 13 апреля 2017, 13:17

      Радует тот факт, что со стороны Баварии никто не жалуется на судейство и на удаление Мартинеса! Адекватные люди, адекватно воспринимают все происходящее. Думается, что если бы такая же ситуация возникла в матче с Барселоной или Атлетико, то тут же бы посыпались выпады а-ля Перес все купил!

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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 13 апреля 2017, 08:11

      А пенальти и не было. Он был назначен не правильно. Мяч не попадал в руку Карвахалю. Я думаю, что не реализовать пенальти Видалю, помогла правда. Реал не заслуживал этого гола и он не был забит. Судьда, расставила все на свои места.

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      Рейтинг: +410

      iron_Savior > Болельщик Реал Мадрида 13 апреля 2017, 08:42

      в том то и дело, что даже такой безобидный момент сломал его...лучше бы его вообще не давали

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      Рейтинг: +60

      lim0n7 13 апреля 2017, 08:01

      отбей Навас удар Видаля с углового, все сложилось бы по-другому!!

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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида > lim0n7 13 апреля 2017, 08:15

      Не Наваса нужно венить, он не смог помочь никак в том моменте. Провалился Начо. Этот защитник, не уровня лиги чемпионов. В чемпионате Испании, он бывает хорош, в некоторых матчах, но в лиге чемпионов, он проваливается. Скорейшего выздоровления Пепе и Варану, потому, что Рамосу одному будет тяжело сыграть против Левандрвского в Мадриде.

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