Рамос: «Реал» сделал важный шаг в полуфинал ЛЧ в матче с фаворитом турнира»

Защитник «Реала» Серхио Рамос поделился впечатлениями от победы над «Баварией» в гостевом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Поздравляю команду и болельщиков с победой. Сегодня «Реал» играл с одним из фаворитов Лиги чемпионов. Нам удалось совершить очень важный шаг на пути к полуфиналу, но впереди нас ждет еще ответный матч. Конечно, хотелось забить, но самое главное – победа», – заявил Рамос.

Напомним, что ответная игра «Реал» – «Бавария» состоится 18 апреля на стадионе «Сантьягу Бернабеу»