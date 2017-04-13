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    Рамос: «Реал» сделал важный шаг в полуфинал ЛЧ в матче с фаворитом турнира»

    Защитник «Реала» Серхио Рамос поделился впечатлениями от победы над «Баварией» в гостевом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

    «Поздравляю команду и болельщиков с победой. Сегодня «Реал» играл с одним из фаворитов Лиги чемпионов. Нам удалось совершить очень важный шаг на пути к полуфиналу, но впереди нас ждет еще ответный матч. Конечно, хотелось забить, но самое главное – победа», – заявил Рамос.

    Напомним, что ответная игра «Реал» – «Бавария» состоится 18 апреля на стадионе «Сантьягу Бернабеу»

    Источник: Marca

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    13.04.2017 00:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 13 апреля 2017, 08:18

      Спасибо капитан! Ты провел матч на высоком уровне, в прочем как и всегда. В обороне было все спокойно и у "Баварии" был только один момент да и тот получился корявым. Hala Madrid, Hala Ramos.

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