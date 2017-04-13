«Матч ТВ» начал транслировать игру «Бавария» – «Реал» с 78-й минуты

Телеканал «Матч ТВ» с задержкой начал транслировать встречу 1/4 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «Реалом». Прямой эфир поединка был запущен лишь с 78-й минуты.

Это связано с тем, что по телеканалу в это время в прямом эфире шел третий финальный матч Кубка Гагарина между «СКА» и магнитогорским «Метталургом», который затянулся до середины второго овертайма.

Напомним, что «Реал» на выезде одержал победу над «Баварией» со счетом 2:1 благодаря дублю Криштиану Роналду. Ответная игра состоится 18-го апреля.