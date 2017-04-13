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    «Матч ТВ» начал транслировать игру «Бавария» – «Реал» с 78-й минуты

    Телеканал «Матч ТВ» с задержкой начал транслировать встречу 1/4 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «Реалом». Прямой эфир поединка был запущен лишь с 78-й минуты.

    Это связано с тем, что по телеканалу в это время в прямом эфире шел третий финальный матч Кубка Гагарина между «СКА» и магнитогорским «Метталургом», который затянулся до середины второго овертайма.

    Напомним, что «Реал» на выезде одержал победу над «Баварией» со счетом 2:1 благодаря дублю Криштиану Роналду. Ответная игра состоится 18-го апреля.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.04.2017 00:40
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +4845

      neveldomha 13 апреля 2017, 12:31

      Никаких оправданий. Просто уроды.

      0
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      Рейтинг: +201

      МасСуд 13 апреля 2017, 10:12

      пидаразы мачт-тв

      1
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      Рейтинг: +2697

      turist82 13 апреля 2017, 09:01

      В следующий раз затянется так кубковый матч к примеру в лиге европы, дополнительное время и серия пенальти...а его возьмут и отрубят, не покажут до конца, потому что в это время начинается другая трансляция. Вот тогда и прочувствуете то к чему тут призываете. Показать до конца то что уже начато - правильный ход, и МАТЧ ТВ поступили верно, как бы тут школота слюной не брызгала

      -2
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      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 13 апреля 2017, 08:49

      зато интернет трансляция переваливала за 700 000 просмотров, сколько интересно, аудитория у хокея была?

      0
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      Рейтинг: +10

      Сергей Вега 13 апреля 2017, 08:35

      Что за идиотизм! Выкуплена права на показ лиги чемпионов, а показывают хоккей, который можно и по первому каналу показать или по каналу КХЛ, который есть в бесплатном режиме у всех спутниковых операторов!!!

      0
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      Рейтинг: +2697

      turist82 > Сергей Вега 13 апреля 2017, 09:02

      Значит на всякие случай за час до футбола лучше вообще ничего не пускать в эфир, чтобы нечаянно не затянулось? Дискриминация других видов спорта однако

      -1
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 13 апреля 2017, 08:23

      Ну это фишка матча тв они с первых дней такие приколы устраивали

      0
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      Рейтинг: +2697

      turist82 > anri1703 13 апреля 2017, 09:06

      Равноправие это плохо? Матч ТВ это не чисто футбольный канал. Они показывают все популярные виды спорта, и правильно делают! Нет их вины в том что хоккейный матч затянулся

      -1
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      Рейтинг: -49

      Абу Зейд Небесный 13 апреля 2017, 08:19

      И на том спасибо..

      -1
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      Рейтинг: +51

      grihakr 13 апреля 2017, 08:15

      А ведь можно было и без рекламы обойтись после хоккея,тогда бы с 60й показали

      1
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 13 апреля 2017, 08:09

      В этом и вся Россия матушка

      -1
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      Рейтинг: +71

      Slemanort 13 апреля 2017, 07:48

      Муд..ки ! Йцукен вчера был исторический матч в ЛЧ, А хоккей в котором 10 финалов и 84 полуфинала влепили совсем ни разу не в тему . Ну хоть не женский турнир по шахматам транслировался ))

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