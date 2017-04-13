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  • «Матч ТВ» начал транслировать игру «Бавария» – «Реал» с 78-й минуты

«Матч ТВ» начал транслировать игру «Бавария» – «Реал» с 78-й минуты

13 апреля 2017, 00:40
28

Телеканал «Матч ТВ» с задержкой начал транслировать встречу 1/4 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «Реалом». Прямой эфир поединка был запущен лишь с 78-й минуты.

Это связано с тем, что по телеканалу в это время в прямом эфире шел третий финальный матч Кубка Гагарина между «СКА» и магнитогорским «Метталургом», который затянулся до середины второго овертайма.

Напомним, что «Реал» на выезде одержал победу над «Баварией» со счетом 2:1 благодаря дублю Криштиану Роналду. Ответная игра состоится 18-го апреля.

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Реал Бавария
Комментарии (28)
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abhvfdtcn
1492033699
ебать это хокей нахуй
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ЖОРРО
1492034496
Я прибежал с работы домой,быстро включил Матч ТВ и увидел...хоккей!Я просто мягко говоря офигел!!!!Долго матерился...это просто пипец какой то!!!!Слава Богу в интернете есть трансляция,которая меня и спасла...а так бы вообще хана)))) P.S.Долбаный хоккей! Не в обиду поклонникам этого спорта)
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DirtyEastL
1492037509
А про 10 минутную рекламу после хоккея почему забыли написать?))
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ArReal
1492040864
А что вы хотите - если У Них Тина Канделаки продюссер)))через две недели ЧМ по хоккею будет -посмотрите 10 минут Барса -Юве))
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turist82
1492044711
Столько возмущения...А что надо было оборвать трансляцию которая уже началась? Было бы свинством... Правильно поступили.
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kupryaev
1492049260
а ведь за это кто то деньги получает и неплохие ,чтобы таких накладок не получалось
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Yellow 91
1492054662
Блядь, кто смотрит этот ебучий хоккей? Да реал-бавария аудиторию в 1000 раз больше соберет!!!
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ЮЗИК
1492055693
Правильно сделали, смотреть можно футбол и на другом канале
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turist82
1492063270
В следующий раз затянется так кубковый матч к примеру в лиге европы, дополнительное время и серия пенальти...а его возьмут и отрубят, не покажут до конца, потому что в это время начинается другая трансляция. Вот тогда и прочувствуете то к чему тут призываете. Показать до конца то что уже начато - правильный ход, и МАТЧ ТВ поступили верно, как бы тут школота слюной не брызгала
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МасСуд
1492067536
пидаразы мачт-тв
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