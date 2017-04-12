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Три клуба Лиги 1 заинтересованы в услугах Митрюшкина

12 апреля 2017, 17:28
14

Голкипер «Сьона» Антон Митрюшкин попал в сферу интересов клубов Лиги 1. По информации источника, скауты сразу трех французских команд присутствовали на одном из матчей швейцарцев, где просматривали 21-летнего россиянина.

Отметим, что названия клубов не сообщаются, однако известна сумма возможного трансфера, который оценивается в 2,5-3 миллиона евро.

Напомним, Митрюшкин выступает за «Сьон» с 2015 года. В нынешнем сезоне вратарь провел за швейцарскую команду в Суперлиге 27 матчей, в шести из которых не пропустил голов.

Источник: ФАН
Швейцария. Суперлига Франция. Лига 1 Сьон Митрюшкин Антон
Комментарии (14)
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Mr. Tony Stark
1492008258
Это хорошо
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STAFOR13
1492008284
в Бундеслигу кто то хотел, лучше уж туда , Лига 1 не то куда надо стремиться...Если конечно не в ПСЖ
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bset
1492009056
Вот это молодец парень. Не побоялся, уехал. Если дальше продолжит прогрессировать, будет в шоколаде
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Rebrova
1492009651
скорее всего три середнячка. Какие нибудь Сент-Этьен или Кан.
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dimon2602
1492009884
В лион бы или псж было бы сильно
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1492010392
В Лионе или ПСЖ Антон присядет на банку. Впрочем пока за ним глупостей замечено не было, разберётся.
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maksspartak
1492010614
просто удачи парню в карьере ))
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Обер-КанцлерЪ
1492012969
Один из них Марсель.
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shinnik
1492016003
Тоха,вив ля франсэ.
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ЖОРРО
1503954953
Наверно ПСЖ,Монако и Лион)))
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