Три клуба Лиги 1 заинтересованы в услугах Митрюшкина

Голкипер «Сьона» Антон Митрюшкин попал в сферу интересов клубов Лиги 1. По информации источника, скауты сразу трех французских команд присутствовали на одном из матчей швейцарцев, где просматривали 21-летнего россиянина.

Отметим, что названия клубов не сообщаются, однако известна сумма возможного трансфера, который оценивается в 2,5-3 миллиона евро.

Напомним, Митрюшкин выступает за «Сьон» с 2015 года. В нынешнем сезоне вратарь провел за швейцарскую команду в Суперлиге 27 матчей, в шести из которых не пропустил голов.