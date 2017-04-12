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    Три клуба Лиги 1 заинтересованы в услугах Митрюшкина

    Голкипер «Сьона» Антон Митрюшкин попал в сферу интересов клубов Лиги 1. По информации источника, скауты сразу трех французских команд присутствовали на одном из матчей швейцарцев, где просматривали 21-летнего россиянина.

    Отметим, что названия клубов не сообщаются, однако известна сумма возможного трансфера, который оценивается в 2,5-3 миллиона евро.

    Напомним, Митрюшкин выступает за «Сьон» с 2015 года. В нынешнем сезоне вратарь провел за швейцарскую команду в Суперлиге 27 матчей, в шести из которых не пропустил голов.

    Источник: ФАН

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    12.04.2017 17:28
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 29 августа 2017, 00:15

      Наверно ПСЖ,Монако и Лион)))

      0
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 12 апреля 2017, 19:53

      Тоха,вив ля франсэ.

      0
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      Рейтинг: +10

      Mr. Tony Stark 12 апреля 2017, 19:36

      Один из этих клубов скорее всего Марсель, там вратарь уж слишком старый, можно отнести и будущий денежный мешок Лилль, который скупает перспективную молодежь, а третья либо Бордо или Ренн, там у вратарей контракты до лета 2017

      0
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 12 апреля 2017, 19:02

      Один из них Марсель.

      1
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      Рейтинг: +315

      maksspartak 12 апреля 2017, 18:23

      просто удачи парню в карьере ))

      3
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 12 апреля 2017, 18:19

      В Лионе или ПСЖ Антон присядет на банку. Впрочем пока за ним глупостей замечено не было, разберётся.

      1
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      Рейтинг: +158

      dimon2602 12 апреля 2017, 18:11

      В лион бы или псж было бы сильно

      2
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      Рейтинг: +353

      Rebrova 12 апреля 2017, 18:07

      скорее всего три середнячка. Какие нибудь Сент-Этьен или Кан.

      2
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      Рейтинг: +32

      Nehdan4ik > Rebrova 12 апреля 2017, 20:26

      там середняк спокойно может попасть в зону еврокубков , конкуренция пойдет на пользу

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset 12 апреля 2017, 17:57

      Вот это молодец парень. Не побоялся, уехал. Если дальше продолжит прогрессировать, будет в шоколаде

      4
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 12 апреля 2017, 17:44

      в Бундеслигу кто то хотел, лучше уж туда , Лига 1 не то куда надо стремиться...Если конечно не в ПСЖ

      3
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      Рейтинг: +577

      yurdin > STAFOR13 12 апреля 2017, 18:48

      Не всё сразу. Ему только 21. Для вратаря это всё ещё юность. Удачи Митрюшкину!

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