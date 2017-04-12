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    «Бавария» примет «Реал» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов

    В среду продолжатся противостояния клубов в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов. В Мюнхене сойдутся «Бавария» и «Реал». Эта пара выглядит одной из самых именитых в нынешнем розыгрыше турнира. Но смогут ли они показать более искрометный футбол, чем тот, который увидели во вторник футбольные болельщики?

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Бавария» – «Реал». Начало в 21:45, не пропустите!

    Ставьте на матчи в конкурсе прогнозов и выигрывайте крутые призы

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.04.2017 21:25
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +1904

      Artemka69 12 апреля 2017, 21:59

      Спасибо КХЛ и Матч ТВ за то что футбол по ТВ мы не посмотрим!!!((((

      0
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      Рейтинг: +10

      Mr. Tony Stark 12 апреля 2017, 21:52

      Ебучий хоккей сука

      1
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      Рейтинг: +350

      Platon Faustov 12 апреля 2017, 16:43

      А еще бесплатно можно сопку юзать )

      0
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 12 апреля 2017, 13:21

      Реал проиграет

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +617

      nelez 12 апреля 2017, 13:07

      Вернемся с отличным резултатом

      0
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      Рейтинг: +66

      Евгений Б 12 апреля 2017, 12:33

      Сказать именитая пара, значит ничего не сказать. Играют легендарные команды, команды лидеры мирового футбола! Ждём искромётный футбол, феерию голов и главное без травм! Всем приятного просмотра!

      1
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 12 апреля 2017, 11:29

      Удачи нам!

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      Рейтинг: +617

      nelez > zatonn 12 апреля 2017, 13:06

      а успехов нам

      0
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 12 апреля 2017, 09:19

      На Реал сладкий коеффициент думаю будет ничья

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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 12 апреля 2017, 08:42

      огненный матч намечается)

      1
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 12 апреля 2017, 08:40

      Думаю не проиграет реал, вот посмотрите. Реал это не барселона, катать мяч никто не будет, будут тупые 50 навесов в штрафную, где бензема, роналду или бэил, забьют минимум 1 гол!

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