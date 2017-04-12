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  • «Бавария» примет «Реал» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов

«Бавария» примет «Реал» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов

12 апреля 2017, 21:25
15

В среду продолжатся противостояния клубов в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов. В Мюнхене сойдутся «Бавария» и «Реал». Эта пара выглядит одной из самых именитых в нынешнем розыгрыше турнира. Но смогут ли они показать более искрометный футбол, чем тот, который увидели во вторник футбольные болельщики?

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Бавария» – «Реал». Начало в 21:45, не пропустите!

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Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Бавария Реал
Комментарии (15)
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Чеба
1491974147
Ждемс)
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Lexa_Lexa
1491974603
Не светит испанцам в этом году
Ответить
ded-53
1491974960
Немцы должны победить
Ответить
Павел Буре
1491975600
Думаю не проиграет реал, вот посмотрите. Реал это не барселона, катать мяч никто не будет, будут тупые 50 навесов в штрафную, где бензема, роналду или бэил, забьют минимум 1 гол!
Ответить
ПФК ЦСКА Моscow
1491975741
огненный матч намечается)
Ответить
Евгений Б
1491989631
Сказать именитая пара, значит ничего не сказать. Играют легендарные команды, команды лидеры мирового футбола! Ждём искромётный футбол, феерию голов и главное без травм! Всем приятного просмотра!
Ответить
Александр ЗА
1491992519
Реал проиграет
Ответить
Platon Faustov
1492004628
А еще бесплатно можно сопку юзать )
Ответить
Mr. Tony Stark
1492023163
Ебучий хоккей сука
Ответить
Artemka69
1492023592
Спасибо КХЛ и Матч ТВ за то что футбол по ТВ мы не посмотрим!!!((((
Ответить
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