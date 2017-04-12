«Бавария» примет «Реал» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов

В среду продолжатся противостояния клубов в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов. В Мюнхене сойдутся «Бавария» и «Реал». Эта пара выглядит одной из самых именитых в нынешнем розыгрыше турнира. Но смогут ли они показать более искрометный футбол, чем тот, который увидели во вторник футбольные болельщики?

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Бавария» – «Реал». Начало в 21:45, не пропустите!

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