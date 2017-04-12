Видаль делает ставку на домашнюю победу над «Реалом»

Полузащитник «Баварии» Артуро Видаль готов сделать ставку на домашнюю победу над «Реалом» в четвертьфинальном противостоянии Лиги чемпионов с «Реалом». Он отметил важность такого исхода первого матча.

«Они – действующие чемпионы, но мы постараемся сделать все от нас зависящее. Будет очень важно победить дома перед поездкой в Мадрид», – сказал Видаль.

Первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов «Бавария» – «Реал» состоится в Мюнхене в среду, 12 апреля, в 21:45 по московскому времени.