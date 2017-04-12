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  • Президент «Рубина» пообещал постричься налысо в случае выхода в Лигу Европы

Президент «Рубина» пообещал постричься налысо в случае выхода в Лигу Европы

12 апреля 2017, 07:54
9

Мэр Казани и президент «Рубина» Ильсур Метшин рассказал о своих чувствах в случае выхода его команды по итогам сезона в еврокубки. Он пообещал, клуб сделает все, чтобы соответствовать финансовому fair play УЕФА.

«В случае попадания «Рубина» в еврокубки по итогам нынешнего сезона я постригусь налысо от счастья. А что касается финансового fair play, то уверенность в его прохождении есть, сейчас мы работаем над этим», – признался Метшин.

После 22 туров «Рубин» находится на 10-м месте в турнирной таблице российской Премьер-лиги, отставая от зоны Лиги Европы на 7 очков.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Лига Европы Рубин
Комментарии (9)
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Сильвербой
1491978085
Знаем мы одного, тот тоже обещал!
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Barsuk52
1491978560
знает что ни когда такого не будет
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badryashev
1491978644
Видимо думает, что это поможет )))
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RedGreenHooligan
1491982954
хитрый татарин... знает что ни чего не теряет...
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Вервольф
1491987085
Газзаев тоже обещал...
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Mr. Tony Stark
1491992448
Не выйдет Рубин в ЛЕ
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serppion
1491997890
Под участие Рубина в ЛЕ можно обещать что угодно, ничем не рискуешь!
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FaTeK1945ru
1492065324
...молодец Ильсур--насмешил!
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AZ
1492079759
Оху***ый стимул для игроков прямо...
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