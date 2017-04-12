Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Президент «Рубина» пообещал постричься налысо в случае выхода в Лигу Европы

    Мэр Казани и президент «Рубина» Ильсур Метшин рассказал о своих чувствах в случае выхода его команды по итогам сезона в еврокубки. Он пообещал, клуб сделает все, чтобы соответствовать финансовому fair play УЕФА.

    «В случае попадания «Рубина» в еврокубки по итогам нынешнего сезона я постригусь налысо от счастья. А что касается финансового fair play, то уверенность в его прохождении есть, сейчас мы работаем над этим», – признался Метшин.

    После 22 туров «Рубин» находится на 10-м месте в турнирной таблице российской Премьер-лиги, отставая от зоны Лиги Европы на 7 очков.

    Источник: Известия

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.04.2017 07:54
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3414

      AZ 13 апреля 2017, 13:35

      Оху***ый стимул для игроков прямо...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru 13 апреля 2017, 09:35

      ...молодец Ильсур--насмешил!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3795

      serppion 12 апреля 2017, 14:51

      Под участие Рубина в ЛЕ можно обещать что угодно, ничем не рискуешь!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      Mr. Tony Stark 12 апреля 2017, 13:20

      Не выйдет Рубин в ЛЕ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +86

      Вервольф 12 апреля 2017, 11:51

      Газзаев тоже обещал...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 12 апреля 2017, 10:42

      хитрый татарин... знает что ни чего не теряет...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +61

      badryashev 12 апреля 2017, 09:30

      Видимо думает, что это поможет )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +465

      Barsuk52 12 апреля 2017, 09:29

      знает что ни когда такого не будет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 12 апреля 2017, 09:21

      Знаем мы одного, тот тоже обещал!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11