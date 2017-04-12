Президент «Рубина» пообещал постричься налысо в случае выхода в Лигу Европы

Мэр Казани и президент «Рубина» Ильсур Метшин рассказал о своих чувствах в случае выхода его команды по итогам сезона в еврокубки. Он пообещал, клуб сделает все, чтобы соответствовать финансовому fair play УЕФА.

«В случае попадания «Рубина» в еврокубки по итогам нынешнего сезона я постригусь налысо от счастья. А что касается финансового fair play, то уверенность в его прохождении есть, сейчас мы работаем над этим», – признался Метшин.

После 22 туров «Рубин» находится на 10-м месте в турнирной таблице российской Премьер-лиги, отставая от зоны Лиги Европы на 7 очков.