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  • Состав «Анжи» через три года будут составлять только свои воспитанники

Состав «Анжи» через три года будут составлять только свои воспитанники

12 апреля 2017, 07:28
21

Перед руководством «Анжи» стоит задача в ближайшие три года полностью укомплектовать состав команды собственными воспитанниками. Именно на них будет сделана ставка, а не на приобретение дорогостоящих легионеров.

«В команде уже произошли серьезные перемены. Клуб покинули многие дорогостоящие легионеры, и сейчас перед нами стоит одна глобальная цель – развить футбол в регионе. У нас была встреча с правительством республики, на которой нам пообещали всяческое содействие с их стороны.

Мне нравится, что руководство «Анжи» нацелено на планомерное развитие и делает ставку на молодежь. Перед нами не стоит задачи сделать «здесь и сейчас». Дан трехлетний период, в течение которого нужно сделать упор на привлечение в команду максимального количества воспитанников академии.

Мы пойдем обособленным путем. Да, он будет не самым легким, но это будет наш, особый вектор развития», – рассказал председатель совета директоров махачкалинского клуба Анзор Кавазашвили.

В текущем сезоне «Анжи» после 22 туров занимает 12 строчку в турнирной таблице российской Премьер-лиги.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Анжи
Комментарии (21)
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Antoshka2015
1491972944
И сразу потом в ФНЛ
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Munez89
1491973960
Мысль хорошая, но не реализуемая.
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каа
1491976427
Состав «Анжи» через три года будут составлять только свои воспитанники... угу... вратари - каратисты, защита - борцы классики, полузащита - борцы вольники, нападение - бойцы смешанного стиля...
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lek!
1491977796
Не реально за 3 года , как бы клуб не играл с нашими в ФНЛ .
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STAFOR13
1491978926
3 года это очень маловероятно, лет 6-8 надо, а так удачи, хорошая идея
Ответить
сергей николаевич
1491983442
Хорошо
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T 72
1491984335
Бюджетный вариант,только в какой лиге в итоге играть будете?Свои это хорошо,но где столько толковых наберёте чтоб в вышке играть
Ответить
Mr. Tony Stark
1491992494
ФНЛ или ПФЛ
Ответить
зиргай
1491995785
шас только одни воспитанник играет... заменить всех своими? не лет 11 надо ть....
Ответить
paracetamol
1492030856
В ПФЛ?
Ответить
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