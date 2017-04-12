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    Состав «Анжи» через три года будут составлять только свои воспитанники

    Перед руководством «Анжи» стоит задача в ближайшие три года полностью укомплектовать состав команды собственными воспитанниками. Именно на них будет сделана ставка, а не на приобретение дорогостоящих легионеров.

    «В команде уже произошли серьезные перемены. Клуб покинули многие дорогостоящие легионеры, и сейчас перед нами стоит одна глобальная цель – развить футбол в регионе. У нас была встреча с правительством республики, на которой нам пообещали всяческое содействие с их стороны.

    Мне нравится, что руководство «Анжи» нацелено на планомерное развитие и делает ставку на молодежь. Перед нами не стоит задачи сделать «здесь и сейчас». Дан трехлетний период, в течение которого нужно сделать упор на привлечение в команду максимального количества воспитанников академии.

    Мы пойдем обособленным путем. Да, он будет не самым легким, но это будет наш, особый вектор развития», – рассказал председатель совета директоров махачкалинского клуба Анзор Кавазашвили.

    В текущем сезоне «Анжи» после 22 туров занимает 12 строчку в турнирной таблице российской Премьер-лиги.

    Источник: Известия

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    12.04.2017 07:28
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 13 апреля 2017, 00:00

      В ПФЛ?

      1
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      Рейтинг: +144

      зиргай 12 апреля 2017, 14:16

      шас только одни воспитанник играет... заменить всех своими? не лет 11 надо ть....

      0
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      Рейтинг: +10

      Mr. Tony Stark 12 апреля 2017, 13:21

      ФНЛ или ПФЛ

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +320

      T 72 12 апреля 2017, 11:05

      Бюджетный вариант,только в какой лиге в итоге играть будете?Свои это хорошо,но где столько толковых наберёте чтоб в вышке играть

      1
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      Рейтинг: +183

      сергей николаевич 12 апреля 2017, 10:50

      Хорошо

      0
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      Рейтинг: +793

      Dimonadze 12 апреля 2017, 10:27

      Хорошо бы

      0
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      Рейтинг: +15

      VENEROLOG 12 апреля 2017, 10:25

      АЛАНИЯ ( ныне СПАРТАК ВЛАДИКАВКАЗ)сейчас укомплектована только своими воспитанниками, и посмотрите как они играют и на каком они месте во 2й лиге...

      0
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      Рейтинг: +68

      Ортапед 12 апреля 2017, 09:57

      Смелое заявление

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      Рейтинг: +100

      prostoGorbunov 12 апреля 2017, 09:50

      3 года назад тоже самое говорили и в Грозном...видели состав Терека 2017?

      0
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 12 апреля 2017, 09:35

      3 года это очень маловероятно, лет 6-8 надо, а так удачи, хорошая идея

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