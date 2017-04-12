Состав «Анжи» через три года будут составлять только свои воспитанники

Перед руководством «Анжи» стоит задача в ближайшие три года полностью укомплектовать состав команды собственными воспитанниками. Именно на них будет сделана ставка, а не на приобретение дорогостоящих легионеров.

«В команде уже произошли серьезные перемены. Клуб покинули многие дорогостоящие легионеры, и сейчас перед нами стоит одна глобальная цель – развить футбол в регионе. У нас была встреча с правительством республики, на которой нам пообещали всяческое содействие с их стороны.

Мне нравится, что руководство «Анжи» нацелено на планомерное развитие и делает ставку на молодежь. Перед нами не стоит задачи сделать «здесь и сейчас». Дан трехлетний период, в течение которого нужно сделать упор на привлечение в команду максимального количества воспитанников академии.

Мы пойдем обособленным путем. Да, он будет не самым легким, но это будет наш, особый вектор развития», – рассказал председатель совета директоров махачкалинского клуба Анзор Кавазашвили.

В текущем сезоне «Анжи» после 22 туров занимает 12 строчку в турнирной таблице российской Премьер-лиги.