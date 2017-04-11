Мещеряков: «Сейчас живем тем, что финал Кубка России состоится 2 мая»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию о возможном переносе даты финала Кубка России против «Урала». Напомним, встреча запланирована 2 мая.

«Эта тема в клубе активно обсуждается, но решение по окончательной дате не за нами. Лично мое мнение – внесение изменений в календарь имеет место. Компенсирует ли клуб болельщикам расходы в случае переноса финала? Сейчас я живу с тем, что финал состоится 2 мая. Поэтому обсуждать что-то гипотетически не готов», – сказал функционер.

Ранее президент «Урала» Григорий Иванов выступил с критикой в адрес главного тренера железнодорожников Юрия Семина за поднятие вопроса о переносе встречи.